GÖKBEY helikopterine yerli eğitim altyapısı: Bakım teknisyeni nasıl olunur?

Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu alanlarda görev alacak personeller, Gökbey'in motor, gövde, elektronik ve uçuş sistemlerinin bakım süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Eğitimlerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından sağlanan teknik kaynaklarla yürütüldüğü belirtildi.

HAVA ARACI TEKNİSYENİ NASIL OLUNUR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne göre hava aracı teknisyenleri; uçak ve helikopterlerin bakım, kontrol, onarım ve uçuşa elverişlilik süreçlerinden sorumlu teknik personel olarak görev yapıyor.

Bir teknisyenin hava aracına bakım yapabilmesi ve uçuşa elverişlilik onayı verebilmesi için SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması gerekiyor.

Ayrıca bakım yapılacak hava aracına ilişkin tip eğitimlerinin tamamlanması ve ilgili uçak ya da helikopter tipinin lisansa işlenmesi şartı aranıyor.

Lisans kategorileri

SHGM tarafından belirlenen lisans kategorileri şöyle sıralanıyor: