GÖKBEY helikopterine yerli eğitim altyapısı: Bakım teknisyeni nasıl olunur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitim süreci başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eğitimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği KDM-ORG sistemi üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki en önemli projelerinden biri olan yerli ve millî genel maksat helikopteri GÖKBEY, sadece üretim boyutuyla değil, operasyonel sürdürülebilirlik altyapısıyla da tamamen yerlileşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY'in bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından geliştirilen KDM-ORG sistemi üzerinden dijital olarak başladığını duyurdu.

GÖKBEY'İN BAKIM EĞİTİMLERİ MİLLÎ PLATFORMDA BAŞLADI
GÖKBEY İÇİN BAKIM TEKNİSYENİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopterinin tip sertifikasını almasının ardından, projede görev alacak teknik personelin eğitim süreci de resmen devreye alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte teknik personelin eğitim süreçleri merkezi olarak takip edilecek, başarı değerlendirmeleri dijital ortamda gerçekleştirilecek ve lisans işlemleri tek altyapı üzerinden yönetilecek.

SERTİFİKASYON SÜRECİNDE BİNLERCE TEST YAPILDI

Bakan Uraloğlu, Gökbey'in 17 Mart tarihinde tip sertifikası alarak önemli bir aşamayı geçtiğini hatırlattı.

Sertifikasyon sürecinin uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, çalışmalar kapsamında yürütülen teknik sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi
  • 180'den fazla test yapıldı
  • Yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı
  • 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı

Uraloğlu, tüm süreçlerin başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası havacılık kriterlerine uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE ARTIK KENDİ HAVA ARACINI SERTİFİKALANDIRABİLİYOR"

Türkiye'nin sivil döner kanatlı hava aracı geliştirme ve sertifikalandırma konusunda dünyadaki sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiğini belirten Uraloğlu, yerli platformların sadece üretim değil, sürdürülebilir insan kaynağı açısından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu açıklamasında, "Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

EĞİTİMLER YERLİ DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG sistemiyle birlikte eğitim ve lisans süreçlerinin daha izlenebilir hale geldiği belirtiliyor.

Yeni altyapı kapsamında:

  • Eğitim süreçleri dijital ortamdan takip edilecek
  • Ölçme ve değerlendirme sistemi merkezi hale getirilecek
  • Lisans işlemleri elektronik ortamda yönetilecek
  • Teknik personel yeterlilikleri kayıt altına alınacak
Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

B1.3 VE B2 ALANLARINDA UZMANLIK EĞİTİMİ VERİLECEK

Eğitimlerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından sağlanan teknik kaynaklarla yürütüldüğü belirtildi.

Program kapsamında özellikle:

  • B1.3 Mekanik bakım
  • B2 Aviyonik sistemler

alanlarında uzmanlaşacak teknisyenlerin yetiştirileceği aktarıldı.

Bu alanlarda görev alacak personeller, Gökbey'in motor, gövde, elektronik ve uçuş sistemlerinin bakım süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

HAVA ARACI TEKNİSYENİ NASIL OLUNUR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne göre hava aracı teknisyenleri; uçak ve helikopterlerin bakım, kontrol, onarım ve uçuşa elverişlilik süreçlerinden sorumlu teknik personel olarak görev yapıyor.

Bir teknisyenin hava aracına bakım yapabilmesi ve uçuşa elverişlilik onayı verebilmesi için SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması gerekiyor.

Ayrıca bakım yapılacak hava aracına ilişkin tip eğitimlerinin tamamlanması ve ilgili uçak ya da helikopter tipinin lisansa işlenmesi şartı aranıyor.

Lisans kategorileri

SHGM tarafından belirlenen lisans kategorileri şöyle sıralanıyor:

Kategori Görev Alanı
A Hat Bakım Mekanik Teknisyeni
B1 Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Mekanik)
B2 Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)
C Hava Aracı Üs Bakım Mühendisi veya Teknisyeni
TEKNİK PERSONELDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANIYOR?

SHGM'ye göre hava aracı teknisyenliği, yüksek dikkat ve sorumluluk gerektiren meslekler arasında yer alıyor.

Teknik personelde aranan temel özellikler arasında:

  • Güçlü muhakeme yeteneği
  • El becerisi
  • Teknik disiplin
  • İngilizce bilgisi
  • Soğukkanlı çalışma becerisi
  • Zaman baskısı altında doğru karar verebilme

gibi kriterler öne çıkıyor.

