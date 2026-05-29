Kritik zirveler ve dev konserler üst üste geldi! Bu yaz Türkiye'ye üç koldan döviz akacak
Ankara NATO Zirvesi, Antalya COP31 ve İstanbul'daki dünya yıldızlarının konserleri ile 2026'da Türkiye'ye üç koldan döviz akacak. Etkinlik turizmi otellerden ulaşıma, yeme-içmeden organizasyon hizmetlerine kadar milyarlarca liralık bir hacim oluşturacak. 2026 etkinlik turizminde altın yıl olacak.
2026 Türkiye için yalnızca turizm sezonunun değil, aynı zamanda etkinlik turizmi ve ekonomisinin zirve yaptığı bir yıl olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Ankara NATO Zirvesi, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31 İklim Değişikliği Konferansı ve yaz boyunca İstanbul'da düzenlenen dünya yıldızlarının konserleri Türk turizmini yeni bir boyuta taşıyacak.
Otellerden ulaşım sektörüne, yeme-içmeden organizasyon hizmetlerine kadar geniş bir ekosistemde milyarlarca liralık bir hacim oluşturacak üç etkinlikle yüksek profilli ziyaretçilerin yanı sıra ülkeye milyarlarca liralık döviz girdisi sağlayacak. Antalya'dan Ankara'ya, İstanbul'dan dünyaya uzanan dev etkinlik takvimi ile Türkiye klasik turizm ezberini bozarak etkinlik turizminde adeta altın yılını yaşayacak.
ANKARA'DA TARİHİ YOĞUNLUK
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, Başkent Ankara, NATO Zirvesi ile turizm tarihinin en büyük etkinliklerinden birine sahne olacak. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan zirve için hazırlıklar tamamlandı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, ortak ülkelerin liderlerinin de davet edildiği Ankara NATO Zirvesi, 1-15 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir turizm etkisi yaratacak.
8 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve kapsamında ülke liderlerine eşlik edecek diplomatlar, askeri yetkililer, stratejistler, teknik ekipler ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce uluslararası gazeteci ve televizyon yayını ekibi Ankara'da bulunacak. Bu dönemde Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için memurlar yıllık izne çıkartılırken güvenlik önlemleri de üst düzeye taşınacak. 5 yıldızlı otelleri yüzde 100, 3-4 yıldızlıları ise 85 dolduracak olan bu hareketlilik Ankara turizm tarihine de imza atacak.
ANTALYA KÜRESEL LİGE ÇIKIYOR
Kasım ayında Antalya EXPO alanında gerçekleştirilecek COP31 kapsamında 80 bin ile 150 bin arasında ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan 196 ülkenin delegasyonları zirvede hazır bulunacak. Zirveye 100'ün üzerinde ülkenin devlet başkanı ve en üst düzey hükümet temsilcisi katılacak. Hal böyle olunca bu etkinlik yalnızca diplomatik değil ekonomik anlamda da dev bir hareketlilik yaratacak. Söz konusu etkinlik için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'daki altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Bu dönemde otellerin yüzde 80 dolacağı Antalya, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisinin küresel sahnesine çıkarak adeta lig atlayacak.