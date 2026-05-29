Kritik zirveler ve dev konserler üst üste geldi! Bu yaz Türkiye'ye üç koldan döviz akacak

DÜNYA YILDIZLARI İSTANBUL'DA

Bu yaz İstanbul adeta bir müzik başkentine dönüşecek. Dünya yıldızlarının yağmur gibi yağdığı İstanbul, haziran, temmuz ve ağustos aylarında konserlerle şehri coşturacak. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West 30 Mayıs'ta Avrupa turnesinin dev açılışını yapmak üzere İstanbul'da olacak. Ünlü rock grubu Scorpions ise "Love at First Sting Tour" turnesi kapsamında 24 Haziran'da sahne alacak.

Metal müziğin efsanevi ismi Pantera 12 Temmuz'da, dünyaca ünlü heavy metal grubu Savatage ise "Prelude To Madness" turnesi kapsamında 19 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab ilk kez Türkiye'de sahne alarak 2 Ağustos'ta müzikseverlerle İstanbul'da buluşacak. Sadece Kayne West konseri için yaklaşık 30 bin yabancı turist şehirde yer ayırttı. Yurtdışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yemeiçme harcamalarıyla birlikte şehre 100 milyon dolar arasında gelir bırakması bekleniyor.

ODA FİYATLARI DÖRDE KATLADI

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, başkentin tarihin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacağını söyledi. NATO Ankara Zirvesi'nin 1-15 Temmuz tarihleri arasında otelleri dolduracağını aktaran Akman, "Normal dönemde Ankara'da temmuz ayı otel dolulukları yüzde 50-55 seviyesinde olurdu. Ancak NATO Ankara zirvesi ile 5 yıldızlı oteller yüzde 100, 3-4 yıldızlılar ise yüzde 85 dolu olacak" dedi.

Otellerin bu dönemde gelirlerini de katladığına dikkat çeken Akman, "Oda fiyatları yaklaşık dört kat arttı. Yani ortalama 100 euro olan ir oda 400 euroya, 300 euro olan oda ise 1.200 euroya kadar yükseldi. Sadece oteller değil taksiden restorana ciddi bir ekosistem oluşacak. Hal böyle olunca turizmcimize de bir doping etkisi yarattı. Turizmcinin yüzü bu dönemde gülecek" diye konuştu.