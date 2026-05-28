Ankara'da tarihi zirve tatili: Memura 9 gün NATO izni

Küresel savaşlar, ABD'nin değişen stratejileri ve Avrupa'nın yeni güvenlik arayışlarının gölgesinde, tarihi NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da geri sayım başladı. Başkentte diplomasi trafiğinin zirve yapacağı kritik süreçte, şehir içi yoğunluğu azaltmak adına kamu çalışanlarına 9 günlük dev bir izin verilmesi kararlaştırıldı.

Zirve nedeniyle aralarında Donald Trump'ın da yer aldığı 32 ülkenin devlet başkanı veya başbakanının Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Zirve nedeniyle Ankara, resmi heyetler içinde yer alan yaklaşık 6 bin konuğu ağırlayacak.

Etimesgut Havaalanı, NATO Zirvesi nedeniyle cumhurbaşkanı ve bakanlar ile yabancı devlet başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde kullanacağı protokol havalimanına dönüştürüldü. Erdoğan, 7 Temmuz'da liderler onuruna Külliyede bir akşam yemeği verecek. 8 Temmuz'da yapıcak oturumun ardından zirve bildirisinin açıklanması bekleniyor. Zirve marjında savunma sanayii forumu da düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenecek forumun boyutunu büyütme kararı aldıklarını ve bu etkinliğin NATO tarihindeki en büyük savunma sanayii forumu olacağını söylemişti.

ZİRVE TEDBİRLERİ Zirve nedeniyle alınacak güvenlik önlemleri, Ankara'da günlük yaşamı da etkileyecek. Bayramdan önce Pazartesi günü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 36. NATO Zirvesi öncesinde emniyet ve jandarma yetkililerinin katılımı ile güvenlik toplantısı yapıldı. Zirvenin yapılacağı Beştepe ve çevresinde içinde otellerin olduğu geniş bir alanda özel güvenlik tedbirleri alınacak. İHA saldırısı ile siber saldırı ihtimallerine karşı da güvenlik kalkanları oluşturulacak.