TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye'de her 5 evden birinde tek kişi yaşıyor

TÜİK'in yayımladığı 2025 Aile İstatistikleri'ne göre Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Verilere göre tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e yükselirken, ortalama hanehalkı büyüklüğü de 3 kişiye kadar geriledi.

Türkiye'de aile yapısındaki değişim TÜİK verilerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 12 Mayıs 2026 Salı günü yayımladığı "İstatistiklerle Aile, 2025" bültenine göre artık her 5 evden 1'inde tek kişi yaşıyor.

Verilere göre 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hane oranı, 2025 yılında yüzde 20,5'e yükseldi. Böylece Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

TEK YAŞAYANLARIN EN YOĞUN OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE

TÜİK verilerine göre tek kişilik hanelerin en yüksek olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi yüzde 30,8 ile Tunceli ve yüzde 30,5 ile Giresun takip etti. Tek kişilik hanelerin en düşük olduğu il ise yüzde 11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Batman'ı Diyarbakır ve Van izledi.

AİLELER ORTALAMA 3 KİŞİDEN OLUŞUYOR

TÜİK verileri, hanehalkı büyüklüğündeki düşüşü de ortaya koydu. 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hanehalkı büyüklüğü, 2025 itibarıyla 3,08 kişiye kadar geriledi. En kalabalık hanelerin bulunduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, en düşük ortalama ise 2,49 kişi ile Tunceli'de görüldü.

TEK ÇEKİRDEK AİLELERDE GAZİANTEP İLK SIRADA

Tek çekirdek aileden oluşan hanelerin oranı Türkiye genelinde yüzde 62,7 olarak kaydedildi. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 70,5 ile Gaziantep olurken, Diyarbakır ve Şanlıurfa listenin üst sıralarında yer aldı. Tek çekirdek aile oranının en düşük olduğu il ise yüzde 49,9 ile Tunceli oldu.

GENİŞ AİLE ORANI GERİLEDİ

Verilere göre geniş aile yapısı da giderek azalıyor. 2014 yılında yüzde 16,7 olan geniş aile oranı, 2025 yılında yüzde 13,5'e düştü. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanelerin oranı ise yüzde 11,3'e yükseldi.

HER 4 HANEDEN 1'İNDE YAŞLI VAR

TÜİK verileri yaşlı nüfusa ilişkin dikkat çeken detayları da ortaya koydu. Türkiye'de yaklaşık her 4 haneden 1'inde en az bir yaşlı birey yaşadığı belirlendi. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı ise 1,8 milyonu aştı. Öte yandan 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş gençlerin yüzde 70'inin anne ve babasıyla yaşamayı sürdürdüğü görüldü.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI YİNE AİLE

Öte yandan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre vatandaşların en büyük mutluluk kaynağı yine aile oldu. Araştırmada bireylerin yüzde 69'u kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini belirtirken, çocuklar ikinci sırada yer aldı.

