TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye'de her 5 evden birinde tek kişi yaşıyor

TÜİK'in yayımladığı 2025 Aile İstatistikleri'ne göre Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Verilere göre tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e yükselirken, ortalama hanehalkı büyüklüğü de 3 kişiye kadar geriledi.

Türkiye'de aile yapısındaki değişim TÜİK verilerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 12 Mayıs 2026 Salı günü yayımladığı "İstatistiklerle Aile, 2025" bültenine göre artık her 5 evden 1'inde tek kişi yaşıyor.

Verilere göre 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hane oranı, 2025 yılında yüzde 20,5'e yükseldi. Böylece Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

TEK YAŞAYANLARIN EN YOĞUN OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE TÜİK verilerine göre tek kişilik hanelerin en yüksek olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi yüzde 30,8 ile Tunceli ve yüzde 30,5 ile Giresun takip etti. Tek kişilik hanelerin en düşük olduğu il ise yüzde 11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Batman'ı Diyarbakır ve Van izledi.

AİLELER ORTALAMA 3 KİŞİDEN OLUŞUYOR TÜİK verileri, hanehalkı büyüklüğündeki düşüşü de ortaya koydu. 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hanehalkı büyüklüğü, 2025 itibarıyla 3,08 kişiye kadar geriledi. En kalabalık hanelerin bulunduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, en düşük ortalama ise 2,49 kişi ile Tunceli'de görüldü.