Türkiye'de işsizlik oranı belli oldu: 2012’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2'ye geriledi. İşsiz sayısı 52 bin kişi azalırken, genç işsizlik oranı yüzde 15,2 seviyesini korudu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2012'den bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Mart dönemine yönelik İşgücü İstatistikleri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüş gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

2026 yılının ilk çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 olurken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI GERİLEDİ

İşgücü sayısı da ilk çeyrekte düşüş gösterdi. TÜİK verilerine göre işgücü bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık düşüşle yüzde 52,6 seviyesine geriledi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15,2 olarak açıklandı. Genç işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermedi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Sektörel bazda değerlendirildiğinde istihdam edilenlerin yüzde 59,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde tarım sektöründe çalışan sayısı 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı.

İstihdamın sektörlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Tarım: yüzde 13,8
  • Sanayi: yüzde 20,2
  • İnşaat: yüzde 6,7
  • Hizmet: yüzde 59,3
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de ilk çeyrekte geriledi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,4'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ilk çeyrekte yükseliş gösterdi. Atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarak yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklanan verilere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi."

Genç işsizlik oranındaki gelişmeye de dikkat çeken Işıkhan, "Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" dedi.

"İSTİHDAM GÜÇLENDİKÇE TÜRKİYE GÜÇLENECEK"

İşsiz sayısının ilk çeyrekte 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine gerilediğini belirten Işıkhan, kadın işsizlik oranının da yüzde 11,1 seviyesine düştüğünü ifade etti. Bakan Işıkhan açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdam sayımız bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek."

2026 İLK ÇEYREK İŞ GÜCÜ VERİLERİ

Gösterge Veri
İşsizlik oranı %8,2
İşsiz sayısı 2 milyon 894 bin
İstihdam sayısı 32 milyon 221 bin
İstihdam oranı %48,3
İşgücü sayısı 35 milyon 116 bin
İşgücüne katılım oranı %52,6
Genç işsizlik oranı %15,2
Erkek işsizlik oranı %6,8
Kadın işsizlik oranı %11,1
Haftalık çalışma süresi 42,2 saat
Atıl işgücü oranı %30,4
Hizmet sektörünün payı %59,3
