Türkiye'de işsizlik oranı belli oldu: 2012’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT OLDU Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de ilk çeyrekte geriledi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,4'E YÜKSELDİ Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ilk çeyrekte yükseliş gösterdi. Atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarak yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklanan verilere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi." Genç işsizlik oranındaki gelişmeye de dikkat çeken Işıkhan, "Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" dedi.

"İSTİHDAM GÜÇLENDİKÇE TÜRKİYE GÜÇLENECEK" İşsiz sayısının ilk çeyrekte 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine gerilediğini belirten Işıkhan, kadın işsizlik oranının da yüzde 11,1 seviyesine düştüğünü ifade etti. Bakan Işıkhan açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "İstihdam sayımız bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek."

2026 İLK ÇEYREK İŞ GÜCÜ VERİLERİ Gösterge Veri İşsizlik oranı %8,2 İşsiz sayısı 2 milyon 894 bin İstihdam sayısı 32 milyon 221 bin İstihdam oranı %48,3 İşgücü sayısı 35 milyon 116 bin İşgücüne katılım oranı %52,6 Genç işsizlik oranı %15,2 Erkek işsizlik oranı %6,8 Kadın işsizlik oranı %11,1 Haftalık çalışma süresi 42,2 saat Atıl işgücü oranı %30,4 Hizmet sektörünün payı %59,3