Türkiye'de işsizlik oranı belli oldu: 2012’den bu yana en düşük seviyeye geriledi
TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2'ye geriledi. İşsiz sayısı 52 bin kişi azalırken, genç işsizlik oranı yüzde 15,2 seviyesini korudu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2012'den bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Mart dönemine yönelik İşgücü İstatistikleri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüş gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU
2026 yılının ilk çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 olurken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak kaydedildi.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI GERİLEDİ
İşgücü sayısı da ilk çeyrekte düşüş gösterdi. TÜİK verilerine göre işgücü bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık düşüşle yüzde 52,6 seviyesine geriledi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.
GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,2
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15,2 olarak açıklandı. Genç işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermedi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.
İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE
Sektörel bazda değerlendirildiğinde istihdam edilenlerin yüzde 59,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde tarım sektöründe çalışan sayısı 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı.
İstihdamın sektörlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Tarım: yüzde 13,8
- Sanayi: yüzde 20,2
- İnşaat: yüzde 6,7
- Hizmet: yüzde 59,3