Emeklilere çifte bayram! 4 bin TL ikramiye ve maaşlar hesaplara yatırılıyor: İşte ödeme takvimi
Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibi için Kurban Bayramı öncesi ödeme süreci başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesi ile maaş ödemeleri 17 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.
TOPLAM DESTEK 130 MİLYAR LİRAYI AŞACAK
Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 65 milyar liralık ödeme yapılırken, Kurban Bayramı öncesindeki ikinci ödeme ile birlikte emeklilere iki bayramda sağlanan toplam desteğin 130 milyar lirayı aşması bekleniyor.
SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma günlerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanların ikramiyeleri aynı tarihlerde hesaplarına yatırılacak. Maaş ödeme günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.
Bağ-Kur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
SSK VE BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ
|Kapsam
|Ödeme Tarihi
|Emekli Sandığı
|20 Mayıs
|SSK
|17-22 Mayıs
|BAĞ-KUR
|21-22 Mayıs