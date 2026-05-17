DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında yararlanacak. Buna göre yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise bin lira ödeme yapılacak.