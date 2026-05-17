Emeklilere çifte bayram! 4 bin TL ikramiye ve maaşlar hesaplara yatırılıyor: İşte ödeme takvimi

Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibine Kurban Bayramı öncesi ikramiye ve maaş ödemeleri 17 Mayıs Pazar günü itibarıyla başlıyor. Emeklilere 4 bin lira ikramiye verilirken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri hisseleri oranında ödeme alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler belirlenen takvime göre hesaplara yatırılacak.

Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibi için Kurban Bayramı öncesi ödeme süreci başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesi ile maaş ödemeleri 17 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

TOPLAM DESTEK 130 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 65 milyar liralık ödeme yapılırken, Kurban Bayramı öncesindeki ikinci ödeme ile birlikte emeklilere iki bayramda sağlanan toplam desteğin 130 milyar lirayı aşması bekleniyor.

SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma günlerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanların ikramiyeleri aynı tarihlerde hesaplarına yatırılacak. Maaş ödeme günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Kapsam Ödeme Tarihi
Emekli Sandığı 20 Mayıs
SSK 17-22 Mayıs
BAĞ-KUR 21-22 Mayıs
DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında yararlanacak. Buna göre yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise bin lira ödeme yapılacak.

Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşlere yüzde 75 oranında ödeme yapılırken, çalışan eş ve çocuk sahibi hak sahiplerine yüzde 50 oranında ikramiye verilecek.

2018'DEN BU YANA YÜZLERCE MİLYAR LİRALIK DESTEK

2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında emeklilere bugüne kadar yüz milyarlarca liralık ödeme yapıldı. 2018-2025 döneminde toplam ödeme yaklaşık 430 milyar liraya ulaştı.

2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleriyle birlikte toplam tutarın 560 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

YILLARA GÖRE EMEKLİLERE ÖDENEN İKRAMİYE TUTARLARI

Yıl İkramiye tutarı İki bayram toplamı
2018 1.000 TL 24 milyar TL
2019 1.000 TL 25 milyar TL
2020 1.000 TL 27 milyar TL
2021 1.100 TL 30 milyar TL
2022 1.100 TL 31 milyar TL
2023 2.000 TL 64 milyar TL
2024 3.000 TL 100 milyar TL
2025 4.000 TL 130 milyar TL
2026 4.000 TL 130 milyar TL
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

