Kamuya borcu olana ödeme kolaylığı! Kim nasıl yararlanacak? Hangi borçlar kapsamda?

TBMM'de görüşmeleri süren yeni kanun teklifiyle, milyonlarca vatandaşın SGK borçlarına yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Teklif kapsamında borçların yapılandırılmasıyla birlikte icra takiplerinin durdurulması ve vatandaşlara taksitli ödeme imkanı sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. İşte merak edilenler...

Türkiye'de küçük ya da büyük olsun iletmelerin SGK'ya prim ödemeleri ile Maliye'ye vergi ödemeleri bulunuyor. İşletmelerde çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunuluyor ve her ay primler yatırılıyor. İşletmeler ayrıca hem çalışanlar için hem de kazançlarının karşılığında vergi ödüyor. Bu ödemeleri çeşitli nedenlerle yapamayan mükellefler için taksit imkanı da sunuluyor.

Özellikle iyi niyetli mükelleflere kolaylıklar sağlanıyor. Ancak burada taksit sayısı 36 ile sınırlı. Yeni kanun bu taksit sayısını artırırken borçların daha uzun vadeye yayılmasını sağlayacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.

Kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek? Düzenleme kamu alacaklarının tahsilinde değişiklik getiriyor. Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.

Değişiklik ile hangi kolaylık getiriliyor? Amme alacakları için uygulanan taksit süresi şu anda 36 ay. Yani borçlar 3 yıla yayılıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu borçlar 72 aya yani 6 yıla çıkartılabilecek.