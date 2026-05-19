Milli enerji vizyonunun gücü: Berat Albayrak’ın çizdiği yol haritası Tukuvaz Medya öncülüğünde INRES 2026'da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın asimetrik İHA ve füze saldırılarına karşı hassas petrol, doğal gaz ve enerji tesislerinin etrafını devasa "zırhlı kafeslerle" kaplamaya çalışıyor. Aynı BAE, Hindistan'da 30 milyon varillik stratejik petrol depolama tesisi kurmak üzere anlaşma imzalıyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni bir "Batı- Doğu Petrol Boru Hattı" projesini hızlandırma kararı alıyor.

"Enerji sisteminin kalpgâhı" ifadesi ile "Enerji akışının odağındaki" ülkeden söz ediyoruz. Kalpgâh benzetmesi, ülkeler bazında ele alındığında neden özel anlam kazanıyor, kısaca anlatmaya çalışalım. Örneğin,

Peki ya Japonya? Japon rafineri şirketi Taiyo Oil, Rus petrolü ithal ediyor. ABD'nin, 18 Haziran'a kadar tanıdığı yaptırım muafiyetinden olabildiğince hızlı şekilde yararlanmaya çabalıyor.

AB ise Lefkoşa'da düzenlediği Enerji Bakanları gayri resmî toplantısında, bir süreliğine de olsa kömür santrallerini çalıştırmayı tartışıyor. "Ucuz enerji, enerji güvenliği, şebeke entegrasyonu ve sanayiye takviye rekabet gücü" başlıkları Avrupa'nın başını ağrıtmaya devam ediyor.

Çin, cin gibi hareket ediyor. Hayalet tanker filolarını farklı limanlara yönlendirip, bu ülkelerden alım yapıyor. Türkmen gazını, Rus petrolünü boru hatları ile alabiliyor. Stratejik rezervlerini üst seviyede tutarak iç piyasasına ve iş birliği yaptığı ülkelere teminat verebiliyor.

Yani… Her ülke başının çaresine bakıyor.Bu kaotik ortamda Türkiye, oldukça özgün bir yerde duruyor. Haritada görüleceği üzere güvenli enerji hatlarının kesişim noktasındaki ülkemiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Enerjinin Yüzyılı Vizyonu" ile yepyeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın çerçevesini çizdiği, bugün Bakan Bayraktar'ın sahiplendiği yol haritası, Türkiye'ye eşsiz fırsatlar sunuyor. Şöyle ki…