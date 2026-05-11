Türkiye’de 10 yıl sonra bir ilk: Yeni doğal gaz santrali devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 850 megavat kapasiteli ENKA Kırklareli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin açılışını gerçekleştirdi. Tesisle ilgili bilgi veren Bakan Bayraktar, “Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik arz güvenliğine çok önemli bir katkı sağlayacak. Tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahip. Bu, tek başına birçok ülkenin toplam tüketimine yakın bir kapasite” dedi.

Bakan Bayraktar, Kırklareli'nde ENKA tarafından 850 megavat kapasiteyle hayata geçirilen Kırklareli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılışı törenine iştirak etti. Törende konuşan Bakan Bayraktar, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Türkiye'de bir doğal gaz çevrim santralini devreye aldıklarını ifade etti. BAKAN BAYRAKTAR: YENİ DOĞAL GAZ SANTRALİ 2,5 MİLYON EVİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK EN DİRENÇLİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ Son 5-6 yılda pandemi ile birlikte dünyada başlayan krizler döneminin son olarak İran merkezli yaşanan savaş ile çok daha farklı bir boyuta geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz, riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz bunun için gerekli adımları atmaya gayret atıyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye, enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir" dedi.

Bakan Bayraktar, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Türkiye’de bir doğal gaz çevrim santralini devreye aldıklarını ifade etti YENİ ENERJİ MİMARİSİ Bu yıl Türkiye'nin uzun dönemli enerji planlamasını güncellemekte olduklarına işaret eden Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde; yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da arttıracağız. Doğal gaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Aynı zamanda uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek Türkiye'yi enerjide merkez ülke yapma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. SİSTEMİN SİGORTASI KONUMUNDA Doğal gaz çevrim santrallerinin önemine işaret eden Bakan Bayraktar, "Doğal gaz santralleri; 7/24, her türlü hava koşulundan bağımsız, kesintisiz üretim yapabilen, yenilenebilir enerjinin esnek tavrını dengeleyebilen, arz güvenliğimizin adeta güvencesi olan santraller. Esnek üretim kabiliyetleri sayesinde sistemin sigortası konumunda" dedi.

Bakan Bayraktar: Tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 2,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gücüne sahip HEDEF 10 BİN MEGAVAT YENİ KURULU GÜÇ Doğal gazı, Türkiye'nin enerji dönüşümünde çok önemli bir 'geçiş yakıtı' olarak konumlandırdıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Hem 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor hem de arz güvenliğimizi teminat altına alıyor. 125 bin megavatı aşan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık 25 bin megavatı yani 5'te 1'i doğal gaz santrallerinden oluşuyor. 2025 yılının tamamında ürettiğimiz 363 milyar kilovatsaatlik elektriğin yüzde 23'ü yani 83 milyar kilovatsaati, yine doğal gaz santrallerimiz tarafından üretildi. Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında hedefimiz, artan talebin karşılanmasında ve kesintili yenilenebilir enerjinin dengelenmesinde 2035 yılına kadar doğal gaz kapasitemize 10 bin megavat yeni kurulu gücü ilave etmek" açıklamasını yaptı. ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI Bakan Bayraktar, açılışı yapılan santralin sadece Kırklareli için değil, tüm Marmara Bölgesi için stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını ifade etti. Bakan Bayraktar, "Marmara Bölgesi, Türkiye'nin sanayi ve üretim üssü. Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölge. Dolayısıyla burada kurulacak her yeni tesis, her yeni fabrika ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı anlamına gelmektedir. Yıllık yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santral, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın elektrik arz güvenliğine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda iletim sistemimizin daha dengeli ve daha esnek bir şekilde işletilmesine imkân tanıyacaktır" diye konuştu.