Almanya’da alarm veren tablo: Her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya
Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo’nun anketine göre ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 8,1’i mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Artan enerji maliyetleri, sipariş eksikliği ve küresel belirsizlikler nedeniyle özellikle perakende, hizmet ve inşaat sektörlerinde iflas endişesi büyüyor.
Almanya'da ekonomik baskı altındaki şirketlerin sayısı artıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo'nun nisan ayı iş dünyası anketine göre ülkedeki şirketlerin yüzde 8,1'i mevcut ekonomik koşullar nedeniyle varlığını sürdürme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu oran, yaklaşık her 12 şirketten birinin iflas endişesi taşıdığına işaret ediyor.
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KRİTİK SEVİYE
Ifo verilerine göre en büyük risk perakende sektöründe görülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 17,4'ü varoluşsal tehdit altında olduklarını belirtirken, bu oran "rekor seviye" olarak değerlendirildi.
Uzmanlara göre tüketicilerin harcamalarını azaltması, çevrim içi ticaretin büyümesi ve düşük maliyetli yabancı tedarikçilerin baskısı geleneksel perakende şirketlerini zorluyor.
Toptan ve perakende dahil tüm ticari işletmelerin yüzde 1,6'sı ise tamamen kapanma korkusu taşıdığını ifade etti.
HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE RİSK ARTIYOR
Hizmet sektöründe iflas riski taşıyan şirketlerin oranı yüzde 7,6 olarak kaydedildi. Konaklama ve gastronomi alanında ise bu oran yüzde 20'ye yaklaştı.
İnşaat sektöründe risk oranı yüzde 7,3'e yükselirken, imalat sanayisinde varoluşsal tehdit hisseden şirketlerin oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı.
Ifo, özellikle yüksek enerji ve hammadde maliyetlerinin yanı sıra Asyalı üreticiler karşısındaki rekabet baskısının ihracat odaklı sanayileri zorlamaya devam ettiğini belirtti.
"İFLAS RAKAMLARI YÜKSEK SEYREDEBİLİR"
Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, Almanya'daki ekonomik görünümün gerginliğini koruduğunu söyledi.
Wohlrabe, "Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.
Krizin tedarik zinciri boyunca yayıldığını belirten Wohlrabe, sipariş iptalleri ve müşteri kayıplarının şirketlerin nakit akışını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.
ÜÇ TEMEL SORUN ÖNE ÇIKIYOR
Ifo'ya göre Almanya'daki şirketler üç temel sorunla mücadele ediyor:
• Sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği
• Artan işletme ve enerji maliyetleri
• Ağırlaşan bürokratik yükler
Uzmanlar, mevcut ekonomik baskının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde daha sert hissedildiğini belirtiyor.