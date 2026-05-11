Almanya’da alarm veren tablo: Her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya

Almanya'da ekonomik baskı altındaki şirketlerin sayısı artıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo'nun nisan ayı iş dünyası anketine göre ülkedeki şirketlerin yüzde 8,1'i mevcut ekonomik koşullar nedeniyle varlığını sürdürme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu oran, yaklaşık her 12 şirketten birinin iflas endişesi taşıdığına işaret ediyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KRİTİK SEVİYE Ifo verilerine göre en büyük risk perakende sektöründe görülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 17,4'ü varoluşsal tehdit altında olduklarını belirtirken, bu oran "rekor seviye" olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre tüketicilerin harcamalarını azaltması, çevrim içi ticaretin büyümesi ve düşük maliyetli yabancı tedarikçilerin baskısı geleneksel perakende şirketlerini zorluyor. Toptan ve perakende dahil tüm ticari işletmelerin yüzde 1,6'sı ise tamamen kapanma korkusu taşıdığını ifade etti.

HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE RİSK ARTIYOR Hizmet sektöründe iflas riski taşıyan şirketlerin oranı yüzde 7,6 olarak kaydedildi. Konaklama ve gastronomi alanında ise bu oran yüzde 20'ye yaklaştı. İnşaat sektöründe risk oranı yüzde 7,3'e yükselirken, imalat sanayisinde varoluşsal tehdit hisseden şirketlerin oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı. Ifo, özellikle yüksek enerji ve hammadde maliyetlerinin yanı sıra Asyalı üreticiler karşısındaki rekabet baskısının ihracat odaklı sanayileri zorlamaya devam ettiğini belirtti.