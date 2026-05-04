Konya'da yağışlar arttı! 500 bin tonluk rekolte bekleniyor

Geçtiğimiz yıllarda ağır kuraklık pençesinde kıvranan Konya Ovası, bu yıl aldığı bereketli yağışlarla yeniden hayat buldu. Meteorolojik verilere göre bölgedeki yağışlarda yaşanan yüzde 87'lik artış, hem ürün kalitesini hem de verimi zirveye taşıdı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen bölgedeki son durumu Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekara ile yerinde inceledi. Bu yıl buğday ve arpada rekor artış beklenirken, uzmanlar nemin tetiklediği hastalık riskine karşı çiftçilere kritik uyarılarda bulunuyor.

Konya Ovası'nın son yılların en iyi yağış performansını sergilediğini belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekara, "Biliyorsunuz Konya, tarımın ve üretimin başkenti olarak geçiyor. 3-4 yıldır yoğun kuraklık ve hava sıcaklıkları ile beraber su sıkıntısı ve yağışların yetersiz olması dolayısıyla rekoltelerde ve kalite anlamında düşüşler meydana geliyordu. Fakat bu sene meteorolojik verilere göre yağışlarımız yüzde 87 oranında artmış durumda" ifadelerini kullandı.



SULAMA SİSTEMLERİ RAFA KALKTI



Yağışların bolluğu nedeniyle modern sulama sistemlerine ihtiyaç kalmadığını vurgulayan İncekara, "Arazimiz içerisinde yağmurlama sulama sistemleri hazır bekletiliyordu fakat ürün ekildiğinden itibaren yoğun yağmurlardan dolayı daha hiç kullanılmadı. Topraktaki nem miktarımız şu anda çamur durumda. Görünüşe bakılırsa tekrar yağmur yağmazsa bir 15-20 gün daha sulama ihtiyacı gerekmeyecek" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.



500 BİN TONLUK REKOLTE ARTIŞI BEKLENİYOR



Üretim miktarındaki sevindirici artışı paylaşan Mesut İncekara, "Ürünlerimiz stres koşulları yaşamayacak. Hem sulamadan tasarrufumuz var hem de yeraltı sularımızın zenginleşmesi açısından büyük fayda sağlıyor. Bu yıl rekoltemizde yaklaşık olarak 500 bin ton civarında bir artış bekliyoruz. Şu an bütün şartlar rekolte artışı için sağlanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.



Aşırı yağışların beraberinde getirdiği mantar hastalıklarına karşı çiftçiyi uyaran İncekara, "Tarlalarımız sürekli yağmurun içerisinde kaldı ve bu durum buğday ve arpalarda hastalık etmenlerinin yayılması için uygun şartları oluşturuyor. Üreticilerimizi buradan uyarmak istiyoruz; hem zirai ilaç hem de pas ve mantar ilaçlarını zamanında kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimizi korumak için 30 veya 45 günde bir ilaçlamaya dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.



TARIM SİGORTASI HAYATİ ÖNEMDE



Değişen iklim koşullarına karşı güvence vurgusu yapan Mesut İncekara, "Yoğun yağmurlar bazen dolu veya başka zararlara da yol açabiliyor. Baharlık ürünlerini ekecek çiftçilerimiz şu an tarlalar çamur olduğu için beklemek durumunda. İklim değişmesi ve olağan dışı yağışlardan korunmak için tüm çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları konusunda buradan önemle uyarıda bulunuyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.