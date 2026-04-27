Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre ürünlerinde gümrük vergisi oranları sıfırlandı. Yeni kararla tarımda maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Kararı A Haber canlı yayınında değerlendiren Faruk Erdem, “Çiftçinin maliyetlerini düşürmek açısından çok önemli” dedi.

Küresel krizlerin etkisiyle stratejik önemi artan tarım alanında Türkiye'den peş peşe kritik adımlar geldi. ABD-İran savaşıyla birlikte gübre tedarikinde yaşanan sıkıntılar maliyetleri artırırken, hükümet üreticiyi rahatlatacak düzenlemeyi devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 11206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre ürünlerinde gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. ÇİFTÇİLERE MÜJDE! GÜBREDE VERGİ SIFIRLANDI GÜBREDE YENİ DÖNEM: MALİYETLER DÜŞECEK Kararla birlikte özellikle tarımsal üretimde kritik öneme sahip bazı gübre kalemlerinde vergi oranları sıfırlandı veya yeniden düzenlendi. 3102.30.90.00.00 G.T.İ.P numaralı amonyum nitrat ürününde bazı sütunlarda vergi oranı yüzde 0 olarak korunurken, belirli gruplar için yüzde 6,5 olarak belirlendi. 3105.40.00.00.11 G.T.İ.P numaralı monoamonyum fosfat (MAP) ürününde ise bazı sütunlarda vergi oranı sıfırlanırken, diğerlerinde yüzde 3 ve yüzde 6,5 seviyelerinde düzenlemeye gidildi. Uygulamanın süreci Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklanırken, uzmanlar kararla birlikte çiftçilerin maliyetlerinin düşeceği belirtiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre ürünlerinde gümrük vergisi oranları sıfırlandı FARUK ERDEM: "ÇİFTÇİ İÇİN KRİTİK ADIM" Gübre ürünlerine vergi indirimi kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, şunları kaydetti: "Savaşla birlikte en önemli ürünlerden birisi gübre oldu. Gıdada büyük sıkıntılar yaşanabileceği bir dönemde gübrenin bir kısmının ithal edilmesi nedeniyle bu vergilerin sıfırlanması çiftçinin maliyetlerini düşürmek açısından çok önemli."