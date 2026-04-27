Tarımda tarihi adım! Gübrede vergi indirimi, çiftçinin maliyeti düşecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre ürünlerinde gümrük vergisi oranları sıfırlandı. Yeni kararla tarımda maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Kararı A Haber canlı yayınında değerlendiren Faruk Erdem, “Çiftçinin maliyetlerini düşürmek açısından çok önemli” dedi.
Küresel krizlerin etkisiyle stratejik önemi artan tarım alanında Türkiye'den peş peşe kritik adımlar geldi. ABD-İran savaşıyla birlikte gübre tedarikinde yaşanan sıkıntılar maliyetleri artırırken, hükümet üreticiyi rahatlatacak düzenlemeyi devreye aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 11206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre ürünlerinde gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
GÜBREDE YENİ DÖNEM: MALİYETLER DÜŞECEK
Kararla birlikte özellikle tarımsal üretimde kritik öneme sahip bazı gübre kalemlerinde vergi oranları sıfırlandı veya yeniden düzenlendi.
3102.30.90.00.00 G.T.İ.P numaralı amonyum nitrat ürününde bazı sütunlarda vergi oranı yüzde 0 olarak korunurken, belirli gruplar için yüzde 6,5 olarak belirlendi.
3105.40.00.00.11 G.T.İ.P numaralı monoamonyum fosfat (MAP) ürününde ise bazı sütunlarda vergi oranı sıfırlanırken, diğerlerinde yüzde 3 ve yüzde 6,5 seviyelerinde düzenlemeye gidildi.
Uygulamanın süreci Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklanırken, uzmanlar kararla birlikte çiftçilerin maliyetlerinin düşeceği belirtiyor.
FARUK ERDEM: "ÇİFTÇİ İÇİN KRİTİK ADIM"
Gübre ürünlerine vergi indirimi kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, şunları kaydetti:
"Savaşla birlikte en önemli ürünlerden birisi gübre oldu. Gıdada büyük sıkıntılar yaşanabileceği bir dönemde gübrenin bir kısmının ithal edilmesi nedeniyle bu vergilerin sıfırlanması çiftçinin maliyetlerini düşürmek açısından çok önemli."
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE DEV TEŞVİK
Ekonomi yönetiminin attığı bir diğer kritik adım ise İstanbul Finans Merkezi için açıklanan teşvik paketi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni sistem kapsamında Türkiye'de faaliyet gösterip yurt dışına hizmet sunan firmalara yüzde 100'e varan vergi avantajı sağlanacak.
Konuşmasında bu düzenlemeye de yer veren Faruk Erdem, "İstanbul Finans Merkezi'ne gelecek sermaye için çok ciddi vergi indirimleri açıklandı. Türkiye'de operasyonlarını yönetip yurt dışına ürün ve hizmet ihraç edenler vergi ödemeyecek" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE FİNANS ÜSSÜ HALİNE GELECEK"
Erdem, "Bu hamleler, savaştan kaçan sermayenin Türkiye'ye gelmesi anlamına geliyor. Türkiye bu anlamda önemli bir merkez, bir finans üssü haline gelecek" dedi.
Atılan adımlarla birlikte Türkiye hem tarımda üretim maliyetlerini düşürerek sürdürülebilirliği artırmayı hem de finans alanında küresel bir merkez olmayı hedefliyor.
Gübrede vergi düzenlemesi çiftçiye nefes aldırırken, İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler Türkiye'yi uluslararası yatırımcılar için cazip hale getiriyor.