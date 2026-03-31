Gıda üretiminde gübre alarmı: Rusya ham maddeye ihracat yasağını uzattı

Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar gübre fiyatlarını hızla yükseltirken, Rusya kükürt ihracat yasağını 30 Haziran 2026’ya kadar uzattı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim gübre piyasalarını etkiliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sevkiyatlarda aksamalara yol açarken, üre fiyatı ton başına 482 dolardan 750 dolara yükseldi.

Gelişmelerin ardından Rus hükümeti, mineral gübre üretiminde kullanılan kükürt ihracatına yönelik geçici yasağın uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ülkenin kükürt ihracat yasağına dair yeni karar paylaşıldı.

YASAK 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

İç piyasada gübre üretim hacimlerinin korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yürürlükteki kükürt ihracat yasağının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kararın, Rusya'nın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla iç pazara hammadde sevkiyatını istikrara kavuşturmayı hedeflediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, kükürt ihracatını 1 Kasım 2025'ten itibaren yasaklamıştı.

Rusya Tarım Bakanlığı da amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.