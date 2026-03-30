Savaşın yeni cephesi sofra: Gübre fiyatları tarımını sarsıyor, küresel gıda krizi kapıda

Orta Doğu'da süregelen savaş gübre piyasalarını derinden etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sevkiyatlarda aksamalara yol açarken, üre fiyatı ton başına 482 dolardan 750 dolara yükseldi. Tarımsal üretimde maliyetlerin artması ise küresel gıda fiyatlarında derin bir krize yol açabilir.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel ekonomiyi enflasyon kıskacı altına aldı. Sevkiyatların aksamasıyla birlikte gübre fiyatlarında yaşanan yüzde 56'ya varan artış, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda büyük bir tahribata yol açtı.

ENERJİ VE PETROLDEN SONRA SIRADAKİ KRİZ GIDA
"TAHRİBATIN ETKİLERİ UZUN SÜRE DEVAM EDECEK"

Gübre piyasalarında yaşanan hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendiren Faruk Erdem, "Bu durum sadece piyasalarda değil, sosyal hayatta, sanayide ve tarımda küresel bir tahribata yol açtı. Bu tahribatın etkileri uzun süre devam edecek" ifadelerini kullandı.

Geçmişte enerji ve emtia fiyatları üzerine yapılan öngörüleri hatırlatan Faruk Erdem, "Bir dönem şöyle konuşuyorduk: Petrol 100 doları görürse ve 120 dolarlara gelirse 3. Dünya Savaşı çıkar diyorduk. Bu yüzden bu rakamlar öyle es geçilecek rakamlar değil" diye konuştu.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel gübre tedarik zincirinin yüzde 33'ü kesintiye uğradı, fosfatlı gübre arzı ise yüzde 20 oranında daraldı.

Küresel gübre fiyatları yüzde 56 artarken, özellikle üre fiyatları ton başına 482 dolardan 750 dolara yükseldi.

Katar, küresel ihtiyacın yüzde 14'ünü tek başına karşılayan tesisinde üretimi askıya alırken, Hindistan ve Bangladeş'te toplam 5 gübre fabrikası faaliyetlerini durdurdu.

Bu durum, özellikle üre üretiminin yüzde 46'sını elinde tutan bölge ülkelerinde yaşanan krizin küresel gıda güvenliği üzerinde doğrudan bir tehdit oluşturmaya başladığını gösteriyor.

KISA KISA: GÜBRE FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

1.Hürmüz Boğazı'nın kapanması gıda fiyatlarını neden etkiliyor? Dünyadaki azotlu gübre ve üre üretiminin yaklaşık yarısı bu bölgeden geçmektedir. Gübre arzı durunca fiyatlar yüzde 56 artmış, bu da tarımsal üretim maliyetlerini yükseltmiştir.

2. Katar'ın üretimi askıya alması ne kadar kritik? Katar tek başına dünya üre ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılar. Bu dev tesisin durması, küresel tarım takviminde telafisi zor bir boşluk yaratacaktır.

3. Üre fiyatları neden 750 dolara çıktı? Enerji maliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat yollarının kapanması, arz-talep dengesini bozarak fiyatları 482 dolardan rekor seviyeye taşımıştır.

4. Tedarik zincirindeki yüzde 33 kesinti ne anlama gelir? Dünyada her 3 gübre paketinden 1'inin şu an varış noktasına ulaşamadığını veya üretilemediğini gösterir.

