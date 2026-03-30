Savaşın yeni cephesi sofra: Gübre fiyatları tarımını sarsıyor, küresel gıda krizi kapıda

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 12:09 ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da süregelen savaş gübre piyasalarını derinden etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sevkiyatlarda aksamalara yol açarken, üre fiyatı ton başına 482 dolardan 750 dolara yükseldi. Tarımsal üretimde maliyetlerin artması ise küresel gıda fiyatlarında derin bir krize yol açabilir.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel ekonomiyi enflasyon kıskacı altına aldı. Sevkiyatların aksamasıyla birlikte gübre fiyatlarında yaşanan yüzde 56'ya varan artış, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda büyük bir tahribata yol açtı. ENERJİ VE PETROLDEN SONRA SIRADAKİ KRİZ GIDA

"TAHRİBATIN ETKİLERİ UZUN SÜRE DEVAM EDECEK" Gübre piyasalarında yaşanan hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendiren Faruk Erdem, "Bu durum sadece piyasalarda değil, sosyal hayatta, sanayide ve tarımda küresel bir tahribata yol açtı. Bu tahribatın etkileri uzun süre devam edecek" ifadelerini kullandı.

Geçmişte enerji ve emtia fiyatları üzerine yapılan öngörüleri hatırlatan Faruk Erdem, "Bir dönem şöyle konuşuyorduk: Petrol 100 doları görürse ve 120 dolarlara gelirse 3. Dünya Savaşı çıkar diyorduk. Bu yüzden bu rakamlar öyle es geçilecek rakamlar değil" diye konuştu.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel gübre tedarik zincirinin yüzde 33'ü kesintiye uğradı, fosfatlı gübre arzı ise yüzde 20 oranında daraldı. Küresel gübre fiyatları yüzde 56 artarken, özellikle üre fiyatları ton başına 482 dolardan 750 dolara yükseldi.