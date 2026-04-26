İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasalarında dalgalanmalar sürerken, gözler uzman yorumlarına çevrildi. "Her şey 5 dakikada değişti" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 1

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte hız kazandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve belirsizlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

ALTINDA BELİRSİZLİK BİTİYOR MU? İSLAM MEMİŞ'TEN DÜĞÜN YAPACAKLARA KRİTİK UYARI
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 2

HER ŞEY 5 DAKİKADA DEĞİŞTİ

Memiş, İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'a gideceğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını hatırlattı.

Aynı dakikalarda Brent petrol fiyatının 108 dolardan yüzde 2,5 oranında sert şekilde geri çekildiğini belirten Memiş, bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini ifade etti.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 3

2026 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

"2026 yılı manipülasyon yılı" diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirtti. Memiş, "Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 4

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYABİLİR"

Altın fiyatlarında zaman zaman geri çekilmeler yaşandığını belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini söyledi. "Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor" diyen Memiş, yatırımcının altından tamamen çıkmayacağını ifade etti.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 5

ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Memiş, altın için yıl sonu beklentisini de açıkladı. Ons altın tarafında 5.800–6.000 dolar aralığını koruduğunu belirten Memiş, gram altının ise dolar kurunun desteğiyle yükseliş potansiyelini sürdüreceğini dile getirdi.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 6

"BU SEVİYELER ALIM FIRSATI"

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve borcu olanlar için mevcut seviyelerin avantaj sunduğunu belirtti.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 7

ALTIN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Portföy çeşitliliğine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara "sepet yapın" uyarısında bulundu. Altının yanında gümüş, borsa, euro ve sınırlı ölçüde kripto varlıkların da değerlendirilebileceğini aktardı.

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti 8
