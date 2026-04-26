İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Her şey 5 dakikada değişti

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 16:31 Son Güncelleme: 26 Nisan 2026 16:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasalarında dalgalanmalar sürerken, gözler uzman yorumlarına çevrildi. "Her şey 5 dakikada değişti" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte hız kazandı. Orta Doğu'da artan gerilim ve belirsizlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

HER ŞEY 5 DAKİKADA DEĞİŞTİ Memiş, İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'a gideceğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını hatırlattı. Aynı dakikalarda Brent petrol fiyatının 108 dolardan yüzde 2,5 oranında sert şekilde geri çekildiğini belirten Memiş, bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini ifade etti.

2026 YILINA DİKKAT ÇEKTİ "2026 yılı manipülasyon yılı" diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirtti. Memiş, "Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYABİLİR" Altın fiyatlarında zaman zaman geri çekilmeler yaşandığını belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini söyledi. "Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor" diyen Memiş, yatırımcının altından tamamen çıkmayacağını ifade etti.