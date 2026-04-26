Altın alayım derken paranızdan olmayın: Bu fiyatlar gerçek değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Sosyal medyada "yarı fiyatına altın" ilanları hızla yayılıyor. İstanbul Kuyumcular Odası, bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Uzmanlar, eksik bilgi ve sahte karşılaştırmalarla yapılan satışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medya platformlarında yayılan "mağazadan yarı fiyatına altın" ve mücevher reklamlarına karşı vatandaşları uyardı.

"BU FİYATLAR GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyada yer alan fiyat karşılaştırmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Atayık, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan paylaşımlar tüketicileri açıkça yanıltıyor, sektörde güven duygusunu zedeliyor" dedi.

KRİTİK BİLGİLER GİZLENİYOR

İKO, düşük fiyatla sunulan ürünlerde önemli detayların çoğu zaman paylaşılmadığına dikkat çekti. Altının gramajı, ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği ve karat değeri gibi kritik bilgilerin eksik ya da yanıltıcı şekilde sunulduğu belirtildi. Aynı gibi görünen ürünler arasında ciddi değer farkları olabileceği vurgulandı.

"YÜZDE 50 İNDİRİM PİYASAYA AYKIRI"

Altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiğini hatırlatan Atayık, yüzde 50 gibi indirimlerin mümkün olmadığını söyledi. Fiyatların maden değeri, işçilik ve tasarım gibi unsurlara göre belirlendiğini ifade eden Atayık, "Bu reklamların sektörel gerçeklikte karşılığı yok" diye konuştu.

"AYNI GİBİ GÖRÜNEN HER ÜRÜN AYNI DEĞİL"

Atayık, sosyal medyada yapılan karşılaştırmaların çoğu zaman yanıltıcı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Atayık, "Fiyat odaklı karşılaştırmalar eksik ve gizlenmiş bilgiler içerir. Aynı gibi gösterilen her ürün aynı değildir" dedi.

FATURA VE SERTİFİKA YOKSA DİKKAT

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan birçok satışta fatura kesilmediğine dikkat çekildi. Bu durumda tüketicinin yasal haklarını aramasının zorlaştığı, ürünle ilgili sorun yaşandığında muhatap bulunamayabileceği ifade edildi. Gerçek ve değerli mücevherlerin mutlaka sertifika, garanti ve kayıt belgeleriyle sunulması gerektiği vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

İKO, tüketiciyi yanıltan ve piyasada güveni zedeleyen kişi ve oluşumlara karşı hukuki süreç başlatılacağını açıkladı. Gerekli durumlarda idari yaptırımlar için girişimlerde bulunulacağı ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi.

UZMANLARDAN ALTIN ALACAKLARA UYARI

Yetkililer, güvenli alışveriş için tanınan ve kayıtlı kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

  • Ürünün gram ve ayar bilgilerini mutlaka sorun
  • Sertifikasız ürünlere temkinli yaklaşın
  • Şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın
  • Satıcı firmanın kayıtlı olup olmadığını kontrol edin
