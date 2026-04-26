Altın alayım derken paranızdan olmayın: Bu fiyatlar gerçek değil

Altın alayım derken paranızdan olmayın: Bu fiyatlar gerçek değil

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 13:37 Son Güncelleme: 26 Nisan 2026 13:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Sosyal medyada "yarı fiyatına altın" ilanları hızla yayılıyor. İstanbul Kuyumcular Odası, bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Uzmanlar, eksik bilgi ve sahte karşılaştırmalarla yapılan satışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medya platformlarında yayılan "mağazadan yarı fiyatına altın" ve mücevher reklamlarına karşı vatandaşları uyardı.

"BU FİYATLAR GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR" İKO Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyada yer alan fiyat karşılaştırmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Atayık, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan paylaşımlar tüketicileri açıkça yanıltıyor, sektörde güven duygusunu zedeliyor" dedi.

KRİTİK BİLGİLER GİZLENİYOR İKO, düşük fiyatla sunulan ürünlerde önemli detayların çoğu zaman paylaşılmadığına dikkat çekti. Altının gramajı, ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği ve karat değeri gibi kritik bilgilerin eksik ya da yanıltıcı şekilde sunulduğu belirtildi. Aynı gibi görünen ürünler arasında ciddi değer farkları olabileceği vurgulandı.

"YÜZDE 50 İNDİRİM PİYASAYA AYKIRI" Altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiğini hatırlatan Atayık, yüzde 50 gibi indirimlerin mümkün olmadığını söyledi. Fiyatların maden değeri, işçilik ve tasarım gibi unsurlara göre belirlendiğini ifade eden Atayık, "Bu reklamların sektörel gerçeklikte karşılığı yok" diye konuştu.