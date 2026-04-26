Köy hayatı geri dönüyor: Dicle’de organik pazarla üretim canlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyarbakır’ın Dicle ilçesi, organik ürünleri, doğal lezzetleri ve yeniden canlanan köy yaşamıyla dikkat çekiyor. El emeği ürünlerin satıldığı pazar, Dicle Nehri’nin balıkları ve arıcılık faaliyetleri bölgeyi doğallık arayanlar için cazibe merkezi haline getiriyor.

Diyarbakır'ın kadim ilçesi Dicle, doğası, organik ürünleri ve yeniden canlanan köy hayatıyla dikkat çekiyor. A Haber'de yayınlanan Anadolu Diyarı programının son adresi olan ilçe, bölgeyi hem ekonomik hem de kültürel açıdan hareketlendiriyor.

DOĞAL LEZZETLERİN BULUŞMA NOKTASI: ORGANİK PAZAR

Dicle ilçe merkezinde kurulan organik pazar, köylülerin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Bölgenin öne çıkan ürünlerinden beyaz üzüm pestili hakkında konuşan Halil Baytok,
"Dicle'nin orijinal beyaz üzüm pestili burada satılıyor. Bizimkisi sarı üzüm diye bilinir ama beyaz üzüm olarak geçer. Saf üzüm şiresinden yapıldığı için ekşime yapmaz, yumuşacık kalır" dedi.

DİCLE'NİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDAN SOFRALARA LEZZET ŞÖLENİ

Pazarda hayvansal ürünler de yoğun ilgi görüyor. Baytok, tereyağının rengindeki farkı ise şöyle anlattı:

"İnek sütünden elde edilen yağ sarı olur çünkü hayvanlar dışarıda yeşil ot yerler. Keçi ve koyun yağı ise beyazdır çünkü bu hayvanlar genelde yaprak ve meşe dallarıyla beslenir. En lezzetli olanı ise keçi yağıdır."

DİCLE NEHRİ'NİN SAKLI HAZİNESİ: YERLİ BALIKLAR

İlçenin önemli geçim kaynaklarından biri de Dicle Nehri. Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Bey, nehir balıklarının özelliğini şu sözlerle anlattı:

"Burası taşlık olduğu için balıklar asla kokmaz. 'Farun' ve 'Siring' dediğimiz bu balıklar nehrin kendi orijinal balıklarıdır. Tadı deniz balığıyla aynı lezzettedir."

YILLAR SONRA YENİDEN CANLANAN KÖY

1990'lı yıllarda boşaltılan Taşağıl (Haçek) köyü, bugün yeniden üretimin merkezi haline geliyor.

Arıcılıkla uğraşan Paşa Yılmaz, köydeki dönüşümü şöyle anlattı:

"Köyümüz 90'larda boşalmıştı ama artık insanlar geri dönüyor. Bu coğrafyada binlerce endemik bitki var, arılarımız bunlardan çok değerli bal üretiyor."

Soğuk hava şartlarına karşı önlem aldıklarını belirten Yılmaz, "Arıları korumak için kovanların etrafını straforla kaplıyoruz" dedi.

KÖY HAYATI YENİDEN CAZİP

Dicle'nin temiz havası ve verimli toprakları, gençleri yeniden köy yaşamına yönlendiriyor.

Hayvancılıkla uğraşan Fuat Bey, köy yaşamını şu sözlerle anlattı:

"Köyde yaşamak çok güzel. Temiz hava var, kendi üretimimizi yapıyoruz. Süt, tereyağı, çökelek… Bahçemizde her şey var. Burada üretmek istiyoruz."

