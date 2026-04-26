Köy hayatı geri dönüyor: Dicle’de organik pazarla üretim canlandı

Diyarbakır'ın kadim ilçesi Dicle, doğası, organik ürünleri ve yeniden canlanan köy hayatıyla dikkat çekiyor. A Haber'de yayınlanan Anadolu Diyarı programının son adresi olan ilçe, bölgeyi hem ekonomik hem de kültürel açıdan hareketlendiriyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

DOĞAL LEZZETLERİN BULUŞMA NOKTASI: ORGANİK PAZAR

Dicle ilçe merkezinde kurulan organik pazar, köylülerin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Bölgenin öne çıkan ürünlerinden beyaz üzüm pestili hakkında konuşan Halil Baytok,

"Dicle'nin orijinal beyaz üzüm pestili burada satılıyor. Bizimkisi sarı üzüm diye bilinir ama beyaz üzüm olarak geçer. Saf üzüm şiresinden yapıldığı için ekşime yapmaz, yumuşacık kalır" dedi.

Pazarda hayvansal ürünler de yoğun ilgi görüyor. Baytok, tereyağının rengindeki farkı ise şöyle anlattı:

"İnek sütünden elde edilen yağ sarı olur çünkü hayvanlar dışarıda yeşil ot yerler. Keçi ve koyun yağı ise beyazdır çünkü bu hayvanlar genelde yaprak ve meşe dallarıyla beslenir. En lezzetli olanı ise keçi yağıdır."