Sofraların yeni gözdeleri: Hatay’dan tescilli 7 lezzet açıklandı!

Hatay'ın köklü mutfak mirası, yeni coğrafi işaretlerle daha da güçleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tepsi kebabı, abugannuş, mahluta çorbası, yoğurtlu kebap, sarma içi-kısır, haydari ve haytalı için düzenlenen tanıtım programı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda gerçekleştirildi.

Tescil belgeleri, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa yerel yöneticiler, protokol üyeleri ve gastronomi temsilcileri katıldı. Tanıtımda, tescil alan ürünlerin kültürel değeri ve ekonomik katkısı da vurgulandı.

Mahluta çorbası (AA)

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 64'E YÜKSELDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 64'e yükseldiğini belirtti. Hatay'ın bu alanda dikkat çekici bir ivme yakaladığını vurgulayan Masatlı, kentin Türkiye genelindeki sıralamada 24'üncülükten 3'üncülüğe çıktığını ifade etti.

Tescil süreci devam eden 56 ürün bulunduğunu da sözlerine ekleyen Masatlı, gastronominin şehrin yeniden ayağa kalkmasında kilit bir rol üstlendiğini dile getirdi. Masatlı, "Hatay artık yeni bir dönemde. Bu süreçte mutfağımız en güçlü değerlerimizden biri" dedi.