Sofraların yeni gözdeleri: Hatay’dan tescilli 7 lezzet açıklandı!

Hatay mutfağının sevilen lezzetleri için coğrafi işaret atağı büyüyor. Tepsi kebabı ve haytalı gibi ürünlerin tescillenmesiyle sayı 64’e çıktı. Deprem sonrası yeniden yapılanan kentte gastronomi, markalaşmanın en güçlü adımlarından biri haline geliyor.

Hatay'ın köklü mutfak mirası, yeni coğrafi işaretlerle daha da güçleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tepsi kebabı, abugannuş, mahluta çorbası, yoğurtlu kebap, sarma içi-kısır, haydari ve haytalı için düzenlenen tanıtım programı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda gerçekleştirildi.

ANTAKYA GASTRONOMİ ÇARŞISI'NDA TANITIM

Tescil belgeleri, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa yerel yöneticiler, protokol üyeleri ve gastronomi temsilcileri katıldı. Tanıtımda, tescil alan ürünlerin kültürel değeri ve ekonomik katkısı da vurgulandı.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 64'E YÜKSELDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 64'e yükseldiğini belirtti. Hatay'ın bu alanda dikkat çekici bir ivme yakaladığını vurgulayan Masatlı, kentin Türkiye genelindeki sıralamada 24'üncülükten 3'üncülüğe çıktığını ifade etti.

Tescil süreci devam eden 56 ürün bulunduğunu da sözlerine ekleyen Masatlı, gastronominin şehrin yeniden ayağa kalkmasında kilit bir rol üstlendiğini dile getirdi. Masatlı, "Hatay artık yeni bir dönemde. Bu süreçte mutfağımız en güçlü değerlerimizden biri" dedi.

TESCİLLENEN YENİ LEZZETLER

Yeni coğrafi işaret alan ürünler şöyle:

Ürün Adı Ne Tür Yemek? / Kısa Açıklama
Tepsi kebabı Fırında tepside pişirilen, kıyma ve baharatlarla hazırlanan geleneksel ana yemek
Abugannuş Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve sarımsakla yapılan meze
Mahluta çorbası Kırmızı mercimek ve baharatlarla hazırlanan yöresel çorba
Yoğurtlu kebap Et ve yoğurdun birlikte sunulduğu sıcak ana yemek
Sarma içi (kısır) İnce bulgur, salça ve baharatlarla hazırlanan soğuk meze
Haydari Yoğurt, sarımsak ve otlarla yapılan yoğun kıvamlı meze
Haytalı Nişasta, süt ve şerbetle hazırlanan geleneksel tatlı

HATAY'IN ULUSLARASI GASTRONOMİ ŞEHRİ KİMLİĞİ

Hatay, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmiş şehirler arasında yer alıyor. Bu unvan, Hatay mutfağının sadece yerel değil, uluslararası ölçekte de güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

