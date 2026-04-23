Su ürünleri ihracatı 2,2 milyar doları aştı

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 2,2 milyar doları geçti. Levrek, çipura ve Türk somonunun öne çıktığı sektörde en fazla ihracat Rusya, İtalya ve Hollanda’ya yapıldı.

Dünyanın en büyük deniz ürünleri fuarı Seafood Expo Global, küresel balıkçılık ve su ürünleri sektörünün bütün paydaşlarını İspanya'nın Barselona kentinde bir kez daha buluşturdu.

Taze, dondurulmuş ve işlenmiş deniz ürünlerinin yanı sıra akuakültürden işleme teknolojilerine, lojistikten ekipman çözümlerine kadar geniş bir yelpazenin sergilendiği fuar, üreticilerden ihracatçılara, ithalatçılardan perakendecilere ve restoran zincirlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Türk su ürünleri ihracatçıları, bu yıl 32. kez düzenlenen ve 87 ülkeden 2 binden fazla firmanın katıldığı Seafood Expo Global'e milli katılım gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından 20. kez organize edilen milli katılımda 17 firma yer alırken, 8 Türk şirketi ise fuara bireysel olarak katıldı. Sektöre dair makine ve ekipman üreten bazı Türk firmaları da fuarda yer aldı.

Türk su ürünleri ihracatçıları İspanya'da düzenlenen dünyanın en büyük deniz ürünleri fuarı Seafood Expo Global'e milli katılım gerçekleştirdi. (Foto: AA)

TÜRK SU ÜRÜNLERİ TANITILDI

Seafood Expo Global'e katılan şirketler, Türk su ürünlerini tanıtırken dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle temas kurdu ve B2B görüşmelere katılarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye pavilyonunda, ünlü şeflerin Türk su ürünleriyle hazırladığı özel menüler eşliğinde gerçekleştirilen tadım etkinlikleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'den getirilen ve fuarın en büyük balığı olan 300 kilogramlık orkinos da ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Bu yıl fuarı on binlerce sektör profesyonelinin ziyaret ettiğini belirten yetkililer, Türk firmalara ilginin yüksek düzeyde olduğunu bildirdi.

Fuara katılan Türk şirketlerinin ziyaretçileri arasında Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ile Barselona Ticaret Ataşesi Nurdan Çamlıbel Aydın da yer aldı.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 2,2 milyar doları geçti (Foto: AA)

"SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ GEÇEN YIL 2,2 MİLYAR DOLARI AŞTI"

İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, fuara yönelik gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de balık tüketiminin hala istenilen seviyede olmadığını ve yıllık ortalamanın 7,5-8 kilogram düzeyinde gerçekleştiğini, bu rakamın Yunanistan'da 20 kilogram, İspanya'da 30 kilogram, Japonya'da ise 60 kilogram olduğunu söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri tüketiminde dünya ve Avrupa ortalamasının altında olduğunu dile getiren Sagun, iç pazarda talebin zayıf olması nedeniyle sektörün yönünü ihracata döndüğünü, bu nedenle başarılı bir grafik yakaladığını anlattı.

Sagun, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 2,2 milyar doları aştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yüzde 85'ini levrek, çipura, alabalık ve orkinos oluşturdu. Alabalığın içerisine Türk somonunu da koyuyoruz. 666 milyon dolarlık levrek, 584 milyon dolarlık çipura, 520 milyon dolarlık Türk somonu, 122 milyon dolar tutarında alabalık, 119 milyon dolarlık orkinos ihraç ettik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Rusya, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD. Rusya'ya 466 milyon dolar, İtalya'ya 281 milyon dolar, Hollanda'ya 229 milyon dolar, Yunanistan'a 211 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 196 milyon dolar, Japonya'ya 113 milyon dolar, ABD'ye 95 milyon dolar ihracat yaptık."

SU ÜRÜNLERİ İHRACAT TABLOSU