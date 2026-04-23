ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖTV'siz araç alımında kapsam genişletilirken, yeni düzenleme sonrası ek maliyetler de netleşti. Nisan 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetli araçlar belirlenirken, alım sürecinde TSE, proje, tadilat ve ruhsat işlemleri için ek maliyetler ortaya çıktı.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 1

Sıfır otomobil alma planı yapan vatandaşlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerinin yanı sıra vergisiz alınabilecek araçları ve karşılaşabilecekleri ek maliyetleri de araştırıyor.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ÖTV'siz araç alımına dair şartlar netleşti. Buna göre ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de muafiyetten yararlanabilecek.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 3

Düzenleme kapsamında vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon gibi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına alındı. Ayrıca bu araçların motor silindir hacminin 2.800 santimetreküp veya altında olması gerekiyor.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 4

YAKLAŞIK 400 BİN VATANDAŞI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 400 bin ortopedik engelli bireyi ilgilendiren düzenlemede araçların engelli bireyin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuluyor. Bu süreçte TSE, TÜVTÜRK ve noter işlemleri için ek maliyet ortaya çıkıyor. Belirlenen işlemlerin ortalama maliyetleri ise şöyle:

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 5

1. Gaz-fren sistemi maliyeti: Temel mekanik elden gaz ve fren sistemleri 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Sensörlü ve elektronik sistemlerde bu rakam 60 bin TL'den başlayarak 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı özel sistemlerde (örneğin direksiyon altı gaz çemberi) maliyet 243 bin TL'ye kadar yükseliyor.

2. Proje hazırlama: Araç için AİTM yetkili mühendislerce hazırlanan proje ve onay süreci 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 6

3. TSE inceleme bedeli: TSE'nin proje inceleme bedeli KDV dahil 5.280 TL olarak uygulanıyor.

4. Muayene ve ruhsat işlemleri: Tadilat sonrası TÜVTÜRK muayenesi ortalama 2 bin TL, noter ruhsat işlemleri ise yaklaşık 1.500 TL tutuyor.

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 7

Tüm bu kalemler toplandığında ise ortaya şu tablo çıkıyor:

• En düşük maliyet: 27.780 TL
• En yüksek maliyet: 106.780 TL

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 8

ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

• Yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olmalı
• Araç 10 yıl boyunca satılamıyor
• Erken satışta ÖTV geri ödeniyor
• 27 Aralık 2024 öncesi alınanlarda süre 5 yıl
• Araç, engelli bireyin kullanımına uygun özel tertibatlı olmalı

ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu 9

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK MODELLER

1- Fiat Egea Sedan → 809.000 TL
2- Hyundai i20 → 838.000 TL
3- Renault Clio → 1.000.000 TL
4- Hyundai Bayon → 1.000.000 TL
5- Toyota Corolla → 1.000.000 TL
6- Togg T10X → 1.400.000 TL
7- Togg T10F → 1.350.000 – 1.500.000 TL
8- Renault Megane → 1.050.000 – 1.250.000 TL
9- Toyota C-HR → 1.300.000 – 1.700.000 TL
10- Renault Duster → 1.100.000 – 1.400.000 TL

