ÖTV'siz araç alacaklar dikkat: Ek maliyetler belli oldu

Sıfır otomobil alma planı yapan vatandaşlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerinin yanı sıra vergisiz alınabilecek araçları ve karşılaşabilecekleri ek maliyetleri de araştırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ÖTV'siz araç alımına dair şartlar netleşti. Buna göre ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de muafiyetten yararlanabilecek.

Düzenleme kapsamında vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon gibi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına alındı. Ayrıca bu araçların motor silindir hacminin 2.800 santimetreküp veya altında olması gerekiyor.

Yaklaşık 400 bin ortopedik engelli bireyi ilgilendiren düzenlemede araçların engelli bireyin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuluyor. Bu süreçte TSE, TÜVTÜRK ve noter işlemleri için ek maliyet ortaya çıkıyor. Belirlenen işlemlerin ortalama maliyetleri ise şöyle:

1. Gaz-fren sistemi maliyeti: Temel mekanik elden gaz ve fren sistemleri 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Sensörlü ve elektronik sistemlerde bu rakam 60 bin TL'den başlayarak 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı özel sistemlerde (örneğin direksiyon altı gaz çemberi) maliyet 243 bin TL'ye kadar yükseliyor.

2. Proje hazırlama: Araç için AİTM yetkili mühendislerce hazırlanan proje ve onay süreci 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor.