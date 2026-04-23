Altın için 3 kritik tarih belli oldu! İslam Memiş yükseliş için uyardı

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerle yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'in süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmamasına karşılık İran'ın da dün 2 tankere el koyması piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Piyasaların mevcut durumunu "fiyatlarda dengesiz bir fiyatlama" olarak tanımlayan Memiş, yatırımcıları kısa vadeli risklere karşı uyardı.

Tankerlerin ateş altına alınması boğazda trafiği yeniden durma noktasına getirirken, altın ve gümüş yükselişi yeniden terse çevirdi. Gram altın ve gümüş son 1 ayın en kötü performansına doğru ilerlerken, yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve gümüş fiyatlarını değerlenidiren İslam Memiş, yatırımcı için 3 kritik tarihi açıkladı.

İslam Memiş, "2026 yılının adını zaten manipülasyon yılı koyduğumuz için yıl sonuna kadar her ay farklı yatırım araçlarındaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek o yüzden kısa vadeli düşünmeden uzun vadeli stratejimizi korumaya devam ediyoruz" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti. İslam Memiş, "2026 yılında parasını koruyan şanslı kazanmış gibi olacaktır" ifadesini kullandı.

Altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik için takvim veren Memiş, özellikle düğün yapacakları ve borcu olanları uyardı. Memiş, "Gram altın ve ons altın yatırımcısına bugün 3 tane tarih vereceğim bu tarihlere lütfen dikkat edin, 1 mayıs ayı, 2 haziran ayı, 3 ağustos ayının son haftası" dedi.