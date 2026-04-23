Altın için 3 kritik tarih belli oldu! İslam Memiş yükseliş için uyardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gram altın fiyatlarında savaşın getirdiği risklerin gölgesinde yön arayışı sürüyor. 7 bin TL'nin üzerinde kalıcı hale gelemeyen gram altında yükselişin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısı için 3 kritik tarihi açıkladı. İslam Memiş, 8 bin TL'nin görüleceği gün için net konuştu. İşle ayrıntılar...

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerle yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'in süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmamasına karşılık İran'ın da dün 2 tankere el koyması piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Tankerlerin ateş altına alınması boğazda trafiği yeniden durma noktasına getirirken, altın ve gümüş yükselişi yeniden terse çevirdi. Gram altın ve gümüş son 1 ayın en kötü performansına doğru ilerlerken, yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve gümüş fiyatlarını değerlenidiren İslam Memiş, yatırımcı için 3 kritik tarihi açıkladı.

2026'DA PARASINI KORUYAN KAZANACAK

Piyasaların mevcut durumunu "fiyatlarda dengesiz bir fiyatlama" olarak tanımlayan Memiş, yatırımcıları kısa vadeli risklere karşı uyardı.

İslam Memiş, "2026 yılının adını zaten manipülasyon yılı koyduğumuz için yıl sonuna kadar her ay farklı yatırım araçlarındaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek o yüzden kısa vadeli düşünmeden uzun vadeli stratejimizi korumaya devam ediyoruz" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti. İslam Memiş, "2026 yılında parasını koruyan şanslı kazanmış gibi olacaktır" ifadesini kullandı.

Altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik için takvim veren Memiş, özellikle düğün yapacakları ve borcu olanları uyardı. Memiş, "Gram altın ve ons altın yatırımcısına bugün 3 tane tarih vereceğim bu tarihlere lütfen dikkat edin, 1 mayıs ayı, 2 haziran ayı, 3 ağustos ayının son haftası" dedi.

Beklentilerini rakamlarla detaylandıran analist, "Mayıs ayı itibarıyla tekrar ons altın tarafında mayıs ayı içinde 5.000 dolar seviyesi ve üzerindeki rakamlar gram altın tarafında 7.000 7.500 lira aralığında bir yerleşim görebiliriz" öngörüsünde bulundu.

Ağustos ayı için ise çıtayı daha yukarı taşıyarak, "Ağustos ayının son haftasında veya ikinci yarısında biz yine gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görebiliriz" ifadelerini kullandı. Yıl sonu için ons altın hedefinde bir değişiklik olmadığını belirterek, "5880 dolar veya 6.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde bir revize yok" dedi.

GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI VERİYOR

Gümüş tarafındaki yükseliş beklentisini yineleyen İslam Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını söyledi. İslam Memiş, "Şu anda gümüşün omuz fiyatı 78 dolar seviyesinde düşüşler gördüğünüz gibi kalıcı olmuyor benim yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor özellikle 96 dolar trendine odaklandığım için her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.

İç piyasada gram gümüş için de hedef veren analist, "Gram tarafta 113 lira seviyesi var burada 140 lira seviyesi yine yaz aylarında Ağustos ayının son haftasında tekrar gündeme gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

