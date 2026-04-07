Vadeli araç ticaretinde bir gecelik vurgun: 160 kişi mağdur

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın vadeli araç alım-satımı üzerinden 160 kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İddiaya göre firma, peşinat ve senetle araçları satın alıp bir gecede ortadan kayboldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, 1’i tutuklandı.

ARAÇLARI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR

İddiaya göre, firma yetkilileri peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları satın aldıktan kısa süre sonra dükkanı boşaltarak ortadan kayboldu. Araç sahipleri ise firmayı şikayet etmek üzere Gebze Adliyesi'nin yolunu tuttu.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI

Mağdurlar, firmanın uzun süre güven verip al-sat işlemleri yaparak müşterileri kendilerine çektiğini, ardından bir gecede büyük bir vurgun yapmak için paraları topladığını iddia ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayette bulundu.

ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

160 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli ve Balıkesir'de operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında bahse konu şirket ile bağlantısı bulunan 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Gebze Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.