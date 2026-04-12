Ankara’da adli emanet vurgunu! Paraları çalıp sanal bahis oynamış

Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt kâtibinin adli emanetteki paraları zimmetine geçirip sanal bahis sitelerinde kaybettiği belirlendi. Skandal olay, zanlının babasının durumu fark edip oğlunu adliyeye götürmesiyle ortaya çıktı.

Bartın Adliyesi'nden 2024 yılında Ankara Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na tayin edilen 28 yaşındaki zabıt kâtibi O.Ç., adliyede akılalmaz bir zimmet skandalına imza attı. İçine kapanık davranışlarıyla ailesinin şüphesini çeken genç kâtibin sakladığı büyük sır, babasıyla yaptığı görüşmede gün yüzüne çıktı.

GERÇEĞİ BABASI ORTAYA ÇIKARDI

O.Ç., 4 Ocak tarihinde babasına "Bir hata yaptım" diyerek adli emanetteki paraları aldığını ve yerine koyamadığını itiraf etti. Pişmanlık duyan kâtibi babası, 6 Ocak günü Ankara Adliyesi'ne bizzat götürerek durumu yazı işleri müdürüne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

EMANET PARALARI ÇANTAYLA ÇIKARMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre suçunu itiraf eden O.Ç., kolluk kuvvetlerince teslim edilen emanet paraları bankaya yatırmak yerine çantasına koyarak adliyeden çıkardığını anlattı. Borçlarını kapatabilmek için bu paraları sanal bahis sitelerine yatırdığını söyleyen şüpheli, planının ters gittiğini ve tüm parayı kaybettiğini dile getirdi.

ZİMMETİN BOYUTU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde skandalın boyutu rakamlarla ortaya çıktı. O.Ç.'nin 31 ayrı dosyadan şu tutarları zimmetine geçirdiği tespit edildi:

• 518.220 TL

• 350 dolar

• 60 sterlin

DAVADA ETKİN PİŞMANLIK DETAYI

Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan O.Ç., ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada "zincirleme zimmet" suçundan yargılanan şüphelinin soruşturma aşamasında kamu zararını giderdiği ve bu nedenle "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanabileceği iddianameye yansıdı.

ADLİYEDEKİ VURGUNUN ARKA PLANI