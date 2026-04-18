Piyasalardaki oynaklığın tesadüf olmadığını savunan İslam Memiş, "2026 yılını genel itibarıyla manipülasyon yılı olarak görüyoruz ve bilerek, isteyerek piyasayı manipüle etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Sürekli değişen haber akışının yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirten Memiş, "Kalıcı bir ateşkes gelmeden ons altının 4900 dolar seviyesinin üzerine çıkması zor, ancak bu süreçte 4650 ile 4900 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığına yönelik haber akışı, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bir dönem yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER VE GÜVENLİ LİMAN MESAJI

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşan İslam Memiş, fiziki piyasalardaki güncel seviyelere dikkat çekerek, "Fiziki altın şu an Kapalıçarşı piyasasında 6985 lira seviyesinde. Eğer kalıcı bir ateşkes ve anlaşma haberi gelirse 7000-7500 lira aralığında bir gram altından bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Altının uzun vadeli rolüne vurgu yapan Memiş, "Altın güvenli limandır, güvenli liman gömleğini hiçbir zaman çıkarmaz; sadece onların kazandığı bir manipülasyon süreci yaşanıyor" sözleriyle yatırımcılara sabırlı olunması gerektiğini aktardı.

GÜMÜŞ VE DÖVİZ PİYASASINDA BEKLENTİLER

Gümüş ve döviz tarafındaki gelişmeleri de değerlendiren İslam Memiş, piyasalardaki baskının sürdüğünü belirterek, "2026 yılında gümüşün altını geçme olasılığı zayıf, bu yılın şampiyonu gümüş değil altın olur diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Piyasadaki satış baskısının arkasındaki dinamiklere değinen Memiş, "Siz satıyorsunuz, peki kim alıyor? Tabii ki onlar alıyor, merkez bankaları alıyor. Ucuzdan mal kapmak için bu sistemi kurdular" sözleriyle dikkat çekti.

YATIRIMCIYA STRATEJİ UYARISI

Mevcut piyasa koşullarında kısa vadeli işlemlerin riskli olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Küçük yatırımcı sadece miktara odaklanmalı; al-unut, al-unut stratejisiyle hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki mevcut durumun geçici olduğunu belirten Memiş, "Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez, rüzgar tersine döndüğünde altın fiyatlarındaki hızlı yükselişler kaçınılmaz olacaktır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.