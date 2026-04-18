Altın ve dövizde kritik eşik: Piyasalarda manipülasyon tartışması! "Elinizdeki varlığı sakın kaptırmayın"
Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığına dair gelen son dakika haberleri küresel piyasaları yangın yerine çevirdi. A Haber canlı yayınına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmaları ve "manipülasyon yılı" olarak adlandırdığı 2026 öngörülerini paylaştı. Memiş, altın ve döviz yatırımcılarına "panik yapmayın" çağrısında bulunurken, büyük finans lobilerinin planlarını deşifre etti.
Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığına yönelik haber akışı, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bir dönem yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
2026 İÇİN "MANİPÜLASYON" VURGUSU
Piyasalardaki oynaklığın tesadüf olmadığını savunan İslam Memiş, "2026 yılını genel itibarıyla manipülasyon yılı olarak görüyoruz ve bilerek, isteyerek piyasayı manipüle etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Sürekli değişen haber akışının yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirten Memiş, "Kalıcı bir ateşkes gelmeden ons altının 4900 dolar seviyesinin üzerine çıkması zor, ancak bu süreçte 4650 ile 4900 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.
ALTINDA KRİTİK SEVİYELER VE GÜVENLİ LİMAN MESAJI
Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşan İslam Memiş, fiziki piyasalardaki güncel seviyelere dikkat çekerek, "Fiziki altın şu an Kapalıçarşı piyasasında 6985 lira seviyesinde. Eğer kalıcı bir ateşkes ve anlaşma haberi gelirse 7000-7500 lira aralığında bir gram altından bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.
Altının uzun vadeli rolüne vurgu yapan Memiş, "Altın güvenli limandır, güvenli liman gömleğini hiçbir zaman çıkarmaz; sadece onların kazandığı bir manipülasyon süreci yaşanıyor" sözleriyle yatırımcılara sabırlı olunması gerektiğini aktardı.
GÜMÜŞ VE DÖVİZ PİYASASINDA BEKLENTİLER
Gümüş ve döviz tarafındaki gelişmeleri de değerlendiren İslam Memiş, piyasalardaki baskının sürdüğünü belirterek, "2026 yılında gümüşün altını geçme olasılığı zayıf, bu yılın şampiyonu gümüş değil altın olur diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Piyasadaki satış baskısının arkasındaki dinamiklere değinen Memiş, "Siz satıyorsunuz, peki kim alıyor? Tabii ki onlar alıyor, merkez bankaları alıyor. Ucuzdan mal kapmak için bu sistemi kurdular" sözleriyle dikkat çekti.
YATIRIMCIYA STRATEJİ UYARISI
Mevcut piyasa koşullarında kısa vadeli işlemlerin riskli olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Küçük yatırımcı sadece miktara odaklanmalı; al-unut, al-unut stratejisiyle hareket etmeli" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki mevcut durumun geçici olduğunu belirten Memiş, "Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez, rüzgar tersine döndüğünde altın fiyatlarındaki hızlı yükselişler kaçınılmaz olacaktır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 neden "manipülasyon yılı" olarak görülüyor?
- Uzmanlara göre piyasalardaki dalgalanmaların büyük ölçüde yönlendirilmiş hareketlerden kaynaklandığı düşünülüyor.
Altın fiyatlarında hangi seviyeler önemli?
- Ons altında 4650–4900 dolar aralığı, gram altında ise 7000–7500 TL bandı öne çıkıyor.
Gümüş altını geçebilir mi?
- Uzman görüşüne göre 2026'da gümüşün altını geçme ihtimali düşük.
Yatırımcılar nasıl hareket etmeli?
- Kısa vadeli işlemlerden kaçınılması ve uzun vadeli "al-unut" stratejisinin benimsenmesi öneriliyor.