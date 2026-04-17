Dünya ekonomisini sarsan ve enerji arzında büyük bir tıkanıklığa yol açan Hürmüz Boğazı krizinde beklenen müjdeli haber geldi. Barış görüşmelerinin olumlu seyretmesi ve boğazın yeniden ticari geçişlere açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. Ekonomist Üzeyir Doğan ile Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber canlı yayınında sürece dair kritik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin de içinde bulunduğu diplomasi trafiğinin meyvelerini vermeye başladığını ve enerji piyasalarının derin bir nefes aldığını vurguladı.

ENERJİ KRİZİNDE DÜNYAYI RAHATLATAN GELİŞME

Dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemilere açılmasıyla birlikte piyasalarda deprem etkisi yaratan gelişmeler yaşanıyor. Lübnan'daki ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak gelen bu kritik hamle, petrol fiyatlarında son dönemin en büyük düşüşünü tetiklerken, küresel ve yerel piyasalarda risk iştahı zirve yaptı. A Haber ekranlarına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ile Ekonomist Üzeyir Doğan bu tarihi süreci ve enerji koridorundaki yeni dengeleri en ince ayrıntısına kadar analiz etti. BARIŞ GÖRÜŞMELERİ MEYVESİNİ VERDİ: TÜRKİYE'NİN ROLÜ KRİTİK

Hürmüz Boğazı'ndaki düğümün çözülmeye başlamasıyla küresel piyasalarda tansiyonun düştüğünü belirten Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "Anlaşıldığı üzere bu açıklamayla barış görüşmeleri olumlu gidiyor. Araya giren diğer ülkelerin de katkılarıyla, burada Türkiye'nin de adını mutlaka anmamız lazım, sürecin daha da hızlandığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Boğazdaki kilitlenmenin dünya için ciddi bir risk oluşturduğunu hatırlatan Karataş, "Dünya için çok ciddi bir tansiyon oluşturmuş durumdaydı Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden bu kilitlenme durumu. Enerji yoksulluğu oluşturmaya başladığını görmüştük" sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.



PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ: 65 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Boğazın açılmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edeceğini öngören Karataş, "120 dolarlara kadar çıkan Brent petrol fiyatının olumlu açıklamalarla 100 doların altında gördüğünü, 89-90 dolarlar civarına indiğini görüyoruz. Fiziki durum bu şekilde devam ettiği takdirde önümüzdeki günlerde daha da aşağıya doğru hareketleneceğini, belki de 65-68 dolarlık savaş öncesindeki seviyelere inme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu. Karataş, fiyatların kalıcı olarak düşmesi için günlük 100-105 milyon varillik petrolün yeniden sisteme akması gerektiğini belirtti.

TESİSLERDEKİ HASAR VE LNG PİYASASINDAKİ BELİRSİZLİK

Körfez bölgesindeki enerji tesislerinde yaşanan hasarın boyutunun henüz tam olarak bilinmediğini ifade eden Altuğ Karataş, "Körfez bölgesindeki enerji tesislerinde ve rafinerilerdeki hasarın ne olduğu üçüncü taraf gözlerle kontrol edilmiş değil. Katar hükümetinden alınan bilgiye göre dünya LNG'sinin yaklaşık yüzde 17'sini temin eden Ras Laffan'daki hasarın aslında daha yüksek olduğu belirtiliyor" dedi. Doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün petroldeki kadar hızlı olamayabileceğini vurgulayan uzman, "Ras Laffan'daki durumdan dolayı doğalgazdaki, LNG'deki fiyat düşüşünün petrol kadar hızlı olamayacağını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.



TRUMP'IN 'İRAN BOĞAZI' ÇIKIŞI VE KÜRESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için "İran Boğazı" ifadesini kullanmasını manidar bulan Karataş, bölgedeki diplomasi trafiğinin çok geniş bir tabana yayıldığını belirterek, "Mısır'ın da içinde olduğu, Suudi Arabistan'ın da içinde olduğu, hatta Avrupa Birliği ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerinin de içinde olduğu bir dünya kamuoyu baskısının oluştuğunu görüyorum. Türkiye'nin de burada çok ciddi görüşmeler yaptığı ve diplomatik olarak bazı zorlamaları o ülkelere gerçekleştirdiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.



NORMALLEŞME İÇİN BİR AYLIK KRİTİK SÜREÇ

Piyasaların tamamen dengeye oturması için belirli bir zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Altuğ Karataş, "Gemilerin tamamını bir anda dışarıya çıkartamazsınız. Fiziki anlamda oradaki gemilerin dışarıya çıkması, dışarıdakilerin içeriye girip tekrar normal bir gemi transport düzeninin içine girmesi bile bir zaman alacaktır. Bunun yansımasının hem enerji fiyatlarına hem piyasaya olumlu biçimde yansımasının bir ayı ve biraz daha üzerini bulabileceğini düşünüyorum" sözleriyle normalleşme takvimine işaret etti.

RAKAMLAR SON BİR AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte piyasaların ilk ve en sert tepkisi petrol cephesinde görüldü. Brent petrol fiyatlarındaki dramatik düşüşü değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, "Habere en çok reaksiyon veren yer doğal olarak petrol oldu çünkü Hürmüz Boğazı'nın ana ürünü petrol ticaretiydi. Bu ticaretin rahatlamasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarında %11 civarında, hatta %11'in biraz üzerinde bir düşüşü beraberinde getirdi. Şu an Haziran vadeli Brent petrol kontratlarında 88.20 - 88.35 dolar seviyelerindeyiz ki bu rakam aslında son bir aylık dönemde gördüğümüz en düşük seviyeyi işaret ediyor" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeyi aktardı. PİYASALARDA HÜRMÜZ FIRTINASI: PETROL DÜŞTÜ ALTIN YÜKSELDİ

FAİZ ENDİŞESİ YERİNİ İZLEMEYE BIRAKTI

Enerji maliyetlerindeki bu keskin geri çekilme, enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının elini güçlendirdi. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıya dikkat çeken Üzeyir Doğan, "Tansiyonun yatışması burada çok önemli bir unsur oldu. Dünya tabiri caizse petrol fiyatlarından dolayı ölümü gördüğü için şu an sıtmaya seviniyor, bu da piyasaları rahatlatan bir unsur oldu. Merkez bankaları da bir miktar rahat nefes alacak. Özellikle bizim Merkez Bankası tarafına baktığımızda, ayın 22'sinde, gelecek hafta Çarşamba günü Para Politikası Kurulu toplantısı var. 'Acaba faiz artacak mı?' endişeleri ve 'politikayı değiştirmek gerekiyor mu?' tartışmaları bu sakinleşme ile birlikte yerini sürecin izlenmesine bırakacaktır" ifadelerini kullandı.