Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor: Petrolün düşüşü pompaya yansıyacak

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 11:31 Son Güncelleme: 09 Nisan 2026 12:05 ahaber.com.tr - Özel Haber

Akaryakıt fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacak büyük bir indirim bekleniyor. Küresel piyasalardaki ateşkes haberleri sonrası Brent petrol fiyatları düşüşe geçerken, indirimlerin hem benzin hem de motorine yansıması öngörülüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik çekişmeler petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede küresel piyasaların insan hayatından çok ekonomik verilere odaklandığını vurguladı. Öte yandan, ABD-İran ateşkesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir indirim bekleniyor. PETROL PİYASALARINDA 'HÜRMÜZ' ETKİSİ

EKONOMİK SAVAŞ VE PİYASALARDAKİ HASSASİYET Piyasaların hareketliliğine dikkat çeken Erdem, "Bu para pul hesabı yapılıyor, ekonomik savaş yapılıyor ama masumların canı üzerinden. Piyasalar maalesef insanlardan daha çok hassasiyet gösteriyor. Ne zaman ki Hürmüz kapatıldı, dünya gözünü buraya dikti" ifadelerini kullandı.

Erdem, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklediğini şöyle vurguladı: "Brent petrol 92-93 dolarlara inmişti ama yüzde 3'ün üzerinde bir artışla sabahleyin 100 dolara yaklaştı."

"PETROL HİÇ UCUZ OLMAYACAK" Rusya ve ABD'den gelen açıklamaların piyasalardaki korku senaryosunu beslediğini belirten Erdem, "Dün Putin bir açıklama yaptı, artık petrolün hiç ucuz olmayacağını söyledi. Öyle gözüküyor ki Cuma ya da Cumartesi o masa kurulsa da Hürmüz üzerindeki anlaşmazlık bir süre devam edecek. Çünkü Amerika başka bir şey söylüyor, İran başka bir şey istiyor" dedi.