Emniyet teşkilatında çalışma saatleri ve fazla mesai haklarını yeniden düzenleyen yeni Polis Meslek Kanunu’nun ayrıntıları netleşiyor. Personelin görev süresine göre saat başı ek ödeme almasını öngören düzenlemede, mesai ücretleri için 17 bin TL üst sınır planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet personelinin çalışma standartlarını modernize edecek kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlıkları süren yeni Polis Meslek Kanunu ile fazla mesai haklarının çalışma saatleriyle doğrudan orantılı hale getirilmesi hedefleniyor.

SAAT BAŞI ÖDEME SİSTEMİ GELİYOR

Mevcut sistemde polislere "fazla çalışma ücreti" adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL, görevin niteliği ve zorluğuna bakılmaksızın sabit olarak veriliyor. Teknik olarak "risk tazminatı" statüsünde olan bu ödemenin yeni düzenlemeyle birlikte gerçek çalışma sürelerini baz alan bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor.

Yeni modelde:

Haftalık 40, aylık 160 saat temel alınacak. Ödeme detayı: Bu sürenin üzerindeki her saat için ek mesai ücreti verilecek.

Bu sürenin üzerindeki her saat için ek mesai ücreti verilecek. Üst limit: Ek ödemelerin aylık toplamı 17 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

PLANLI VARDİYA VE DİNLENME HAKKI

Yeni düzenleme, yalnızca mali hakları değil dinlenme sürelerini de daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya sisteminin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu sistemle çalışma saatleri dengelenerek görev–istirahat dengesinin korunması hedefleniyor.

STATÜ VE ÖZLÜK HAKLARINDA GÜÇLENME

Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında maaş katsayılarında genel bir değişiklik öngörülmezken, Polis Meslek Kanunu ile mesleğin yasal statüsünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme, düzensiz çalışma saatlerinin azaltılmasını ve polislerin özlük haklarının daha sağlam bir zemine oturtulmasını hedefliyor.