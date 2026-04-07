Bakan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı sorun yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
"SÜREÇ ŞU AN KONTROLÜMÜZ ALTINDA"
Bakan Bayraktar, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.
Doğalgaz boru hattına muhtemel saldırıların sorulması üzerine Bayraktar, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli" ifadelerini kullandı.
Cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Bakan Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.