Bakan Bayraktar: 17 milyon hane kendi gazımızla ısınacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon’da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki tarihi yürüyüşünü ilan etti. Dünyanın "ateş çemberinden" geçtiği bir dönemde Türkiye’nin bir enerji üssü haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, yerli doğal gazdan nükleer enerjiye, dev filodan fatura desteklerine kadar müjde dolu açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "17 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak, yemeğini pişirecek" diyerek Türkiye’nin enerji liginde zirveye yerleştiğini vurguladı.
Dünya, İran-ABD-İsrail ekseninde tırmanan savaşın gölgesinde ağır bir petrol kriziyle sarsılırken, Türkiye bu fırtınaya hazırlıklı yakalandı.
BERAT ALBAYRAK'IN HAMLESİ TAM BAĞIMSIZLIĞIN ANAHTARI OLDU
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan "Milli Enerji ve Maden Politikası", bugün küresel piyasalardaki arz güvenliği sorunlarına karşı Türkiye'nin en güçlü savunma hattı haline geldi.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ederken; hem karada hem de denizde sondaj çalışmaları sürüyor.
DÜNYA ATEŞ ÇEMBERİNDE TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN
Buradaki konuşmasında bölgedeki savaşa değinen Bakan Bayraktar, "Hakikaten etrafımız bir ateş çemberi. Ama işin özünde dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dünya değişiyor. Şu içinde yaşadığımız son 5-10 yıla bakın. Hatta son 5-6 yıla bakın. 2020 yılı böyle bir toplantıyı tertip etmemizin mümkün olmadığı bir seneydi. Hatırlıyor musunuz? Pandemi; hepimizin maskelerle dolaştığı, adeta hayatın durduğu, ekonomilerin durduğu, sosyal, içtimai hayatın durduğu bir dönemi yaşadık. Arkasından halen devam eden hemen yanı başımızda Avrupa'nın ortasında bir konvansiyonel savaş var; Rusya-Ukrayna savaşı. Gazze'de yaşananlar, dünyanın görmüş olduğu en büyük zulüm, en büyük vahşete hep birlikte şahitlik yaptık. Ve işte şundan kısa bir süre önce, 28 Şubat itibarıyla komşumuz İran'da yaşananlar. Bu ateş çemberi içerisinden geçiyor dünya. Çünkü ifade ettiğim gibi dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Daha adil bir dünya mümkün; yani bu düzensizliğe, bu kaosa Cumhurbaşkanımız en başta itiraz etti ve hala itiraz etmeye ve yeni bir medeniyet tasavvuru bütün dünyaya önermeye devam ediyor. Bütün gayretimiz, açıkçası Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ülkemizi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım" ifadelerini kullandı.
DEV FİLOYLA ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK MÜHRÜ
Günde 20 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Değerli kardeşlerim, şu anda insanlar 'Parası, bedeli ne olursa olsun yeter ki enerjimiz olsun' diyor. Bugün 20 milyon varil petrol Hürmüz'den akıyor. Petrolsüz bir 'world' ekonomisi düşünmeye imkan var mı? Yok. Herkesin doğal gaz, petrol, akaryakıt ihtiyacı alabildiğine artmaya devam ediyor ve böyle bir dünyada biz şimdi bir arz kriziyle karşı karşıyayız. Ama hamdolsun Türkiye, biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle, yani bu kriz öyle bir günde yönetilecek bir kriz değil ha. Bu krize eğer ciddi bir hazırlığınız yoksa, böyle on yılları bulan hazırlığınız yoksa, bir vizyon ortaya koymadıysanız bunu yönetme şansınız yok. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ve öyle bir çağa giriyoruz ki bu yeni çağın adı yapay zeka çağı. Bu yeni çağın adı elektrik çağıdır" diye konuştu.