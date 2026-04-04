Bakan Bayraktar: 17 milyon hane kendi gazımızla ısınacak

Berat Albayrak’ın hamlesi tam bağımsızlığın anahtarı oldu (Fotoğraf (ahaber.com.tr))

BERAT ALBAYRAK'IN HAMLESİ TAM BAĞIMSIZLIĞIN ANAHTARI OLDU

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan "Milli Enerji ve Maden Politikası", bugün küresel piyasalardaki arz güvenliği sorunlarına karşı Türkiye'nin en güçlü savunma hattı haline geldi.

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ederken; hem karada hem de denizde sondaj çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

DÜNYA ATEŞ ÇEMBERİNDE TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Buradaki konuşmasında bölgedeki savaşa değinen Bakan Bayraktar, "Hakikaten etrafımız bir ateş çemberi. Ama işin özünde dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dünya değişiyor. Şu içinde yaşadığımız son 5-10 yıla bakın. Hatta son 5-6 yıla bakın. 2020 yılı böyle bir toplantıyı tertip etmemizin mümkün olmadığı bir seneydi. Hatırlıyor musunuz? Pandemi; hepimizin maskelerle dolaştığı, adeta hayatın durduğu, ekonomilerin durduğu, sosyal, içtimai hayatın durduğu bir dönemi yaşadık. Arkasından halen devam eden hemen yanı başımızda Avrupa'nın ortasında bir konvansiyonel savaş var; Rusya-Ukrayna savaşı. Gazze'de yaşananlar, dünyanın görmüş olduğu en büyük zulüm, en büyük vahşete hep birlikte şahitlik yaptık. Ve işte şundan kısa bir süre önce, 28 Şubat itibarıyla komşumuz İran'da yaşananlar. Bu ateş çemberi içerisinden geçiyor dünya. Çünkü ifade ettiğim gibi dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Daha adil bir dünya mümkün; yani bu düzensizliğe, bu kaosa Cumhurbaşkanımız en başta itiraz etti ve hala itiraz etmeye ve yeni bir medeniyet tasavvuru bütün dünyaya önermeye devam ediyor. Bütün gayretimiz, açıkçası Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ülkemizi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım" ifadelerini kullandı.