Savaşın sessiz şampiyonu: Fiyatı bir ayda yüzde 10'dan fazla arttı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak operasyonlar enerji piyasalarının ardından metal borsalarını da vurdu. Bölgedeki üretim tesislerine yönelik saldırı riskiyle alüminyum fiyatları Mart ayında rekor kırarak 3 bin 467 dolara fırladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlar küresel piyasalarda "arz güvenliği" endişesini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle İran'daki stratejik alüminyum sahaları ve üretim tesislerinin hedef alınma riski sanayinin temel ham maddelerinden biri olan alüminyumda ciddi bir sıkışıklığa yol açtı.

2 YILIN EN HIZLI AYLIK YÜKSELİŞİ

Saldırı haberlerinin ardından Londra Metal Borsası'nda (LME) fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Şubat ayında ton başına 3 bin 140 dolar seviyesinde seyreden alüminyum fiyatları Mart ayı itibarıyla sadece bir ayda yüzde 10,4 artarak yaklaşık 2 yılın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

MART AYINDA REKOR SEVİYE: 3 BİN 467 DOLAR

Piyasalardaki panik havasıyla birlikte alüminyumun ton fiyatı 3 bin 467 dolara ulaşarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birini gördü. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin düşmemesi halinde inşaat, otomotiv ve ambalaj sektörlerini doğrudan etkileyen bu artışın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Editörün Notu: Alüminyumdaki bu sert yükseliş küresel enflasyonun "metalik" bir boyuta evrildiğinin kanıtı niteliğinde. Üretim tesislerinin fiziki zarar görmesi durumunda 3 bin 500 dolar barajının aşılması ve sanayi üretiminde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor.