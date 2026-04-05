Yatırımcılara yeni destek paketi: Kurumlar vergisine indirim yolda, tek haneye düşebilir

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 13:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı bölgedeki jeopolitik riskler nedeniyle belirsizlik yaşayan yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için atağa kalkıyor. Bakanlık kurumlar vergisini tek haneye indirmeyi hedeflerken, nitelikli yabancılara da avantaj sağlanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bölgede yaşanan krizi Türkiye açısından fırsata çevirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ülkenin yatırımcılar için güçlü bir merkez haline gelmesi ve küresel sermayenin ülkeye çekilmesi amacıyla çalışmalar resmen başladı.

Dünyadaki transit ticaretten elde edilen kazançlar büyük tutarlara ulaşırken, Türkiye trilyon dolarlarla ifade edilen bu pazardaki payını artırmak istiyor. Vergisel teşviklerin de bu amaç doğrultusunda pozitif katkı sunacağı değerlendiriliyor.

KURUMLAR VERGİSİ TEK HANEYE DÜŞEBİLİR Bakanlık doğrudan yatırımları ülkeye çekmek için özellikle imalatçı-ihracatçılara yönelik kurumlar vergisi oranının inmesi için çalışma yapacak. Bu çalışma kapsamında vergi oranının tek haneli rakamlara düşürülmesi de gündeme gelebilecek.

Türkiye'de mukim yabancıların veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması da paket kapsamında gündeme gelecek. Ayrıca yabancı gerçek kişilerin Türkiye'ye gelmesini teşvik eden ve bazı ülkelerde de uygulanan özel bir vergileme rejiminin getirilmesi de gündeme alındı. Böylece yüksek gelir grubundaki yatırımcıların ülkeye yönelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yurt dışından sermaye getirilmesinin teşvikine dair uygulanan bazı düzenlemelerin de gözden geçirilerek Türkiye'nin cazibesinin artırılması hedefleniyor.