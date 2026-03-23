Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor

"Arz ve talep dinamikleri bize petrol fiyatlarının belirli bir bandın üzerine çıkamayacağını gösteriyor. En kötü senaryoda gidebileceğimiz noktalar 120-125 dolar civarı gibi duruyor."

Merkez bankalarının faiz politikalarına değinen Gözgör, piyasalarda "Resesyon mu gelecek, yoksa hızlı faiz artışı mı olacak" fiyatlaması yapıldığını belirterek şunları ekledi:

2. Gübre fiyatlarındaki artış neden "gıda enflasyonu" demek? Gübre, tarımsal üretimin en temel maliyet kalemidir. Gübre fiyatlarındaki yüzde 40'lık artış, doğrudan çiftçinin maliyetini artırır. Bu da market raflarındaki gıda ürünlerine kısa süre içinde yüksek zam olarak yansır.

1. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması neden bu kadar kritik? Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçmektedir. Boğazın kapanması, arz zincirinin kopması ve enerji fiyatlarının küresel çapta kontrolden çıkması anlamına gelmektedir.

3. Yatırımcılar neden altına değil de nakde (dolara) kaçıyor? Normalde altın "güvenli liman" olsa da Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali doları güçlendiriyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi, altını baskılayarak nakit doları daha cazip hale getiriyor.

4. Yapay zeka yatırımları savaştan nasıl etkileniyor? Yapay zeka sistemleri devasa enerji harcar ve gelişmiş çiplere ihtiyaç duyar. Enerji fiyatlarındaki artış işletme maliyetlerini, jeopolitik kriz ise çip tedarik zincirini vurduğu için 1,5 trilyon dolarlık bu pazar risk altına giriyor.