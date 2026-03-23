Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın kapatması, küresel ekonomiyi enerji krizi ve enflasyon kıskacı altına aldı. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, gübre piyasalarındaki sert dalgalanmayı ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışını A Para canlı yayınında değerlendirdi.
KÖRFEZ'DE SAVAŞIN BİLANÇOSU: BORSALAR VE EMLAK ÇAKILDI
22 Mart 2026 tarihli verilere göre, bölgedeki çatışmalar finansal piyasalarda sert kayıplara yol açtı. Grafiklere yansıyan tablo şu şekilde:
- Dubai Emlak Endeksi: 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 26 azaldı.
- Katar Emlak Endeksi: 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 7 azaldı.
- Borsalarda Sert Düşüş: Dubai, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri borsaları Mart ayı itibarıyla dip seviyelerini gördü.
ENERJİ VE EMTİADA ALARM: BRENT PETROL 110 DOLARI AŞTI
Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler enerji fiyatlarını zirveye taşıdı.
- Brent Petrol: 28 Şubat öncesi 70-80 dolar bandındayken 110 doların üzerini gördü.
- Avrupa Gaz Fiyatları: Hollanda merkezli TTF'de gaz fiyatları, savaş öncesi 32 avro seviyesindeyken yüzde 90'ın üzerinde artışla 72 avroya kadar yükseldi.
"GÜBRE FİYATLARI GIDA ARTIŞININ HABERCİSİ"
Emtia piyasalarındaki tehlikeye dikkat çeken Dr. Kutay Gözgör şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son bir haftalık süreçte petrol fiyatlarından ziyade, demir cevheri ve gübre fiyatları gibi diğer emtiaları da etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız. Gübre fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 40'lık artış, gıda tarafındaki yükselişin habercisi niteliğindedir."
GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI: YATIRIMCI NAKDE Mİ KAÇIYOR?
Riskli varlıklardan kaçışın sürdüğünü belirten Gözgör, yatırımcıların likit varlıklara yöneldiğini vurguladı:
"Yatırımcılar riskli varlıklardan tamamen kaçmış durumda ve likit varlıklara, hatta tamamen nakde dönmek isteyen bir görüntü sergiliyorlar. FED'in faiz artırma ihtimali ve doların güçlenmesi, şu an itibarıyla Amerikan dolarını en güvenli liman haline getirmiş durumdadır."