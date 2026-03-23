Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor

ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın kapatması, küresel ekonomiyi enerji krizi ve enflasyon kıskacı altına aldı. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, gübre piyasalarındaki sert dalgalanmayı ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışını A Para canlı yayınında değerlendirdi.

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 1

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji krizini tetikledi. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, A Para canlı yayınında petrol fiyatlarındaki artıştan altın beklentilerine, yapay zeka yatırımlarından yatırımcı stratejilerine kadar hayati detayları paylaştı.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞ VE ENFLASYON GÖLGESİ
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 2

KÖRFEZ'DE SAVAŞIN BİLANÇOSU: BORSALAR VE EMLAK ÇAKILDI

22 Mart 2026 tarihli verilere göre, bölgedeki çatışmalar finansal piyasalarda sert kayıplara yol açtı. Grafiklere yansıyan tablo şu şekilde:

  • Dubai Emlak Endeksi: 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 26 azaldı.
  • Katar Emlak Endeksi: 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 7 azaldı.
  • Borsalarda Sert Düşüş: Dubai, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri borsaları Mart ayı itibarıyla dip seviyelerini gördü.
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 3

ENERJİ VE EMTİADA ALARM: BRENT PETROL 110 DOLARI AŞTI

Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler enerji fiyatlarını zirveye taşıdı.

  • Brent Petrol: 28 Şubat öncesi 70-80 dolar bandındayken 110 doların üzerini gördü.
  • Avrupa Gaz Fiyatları: Hollanda merkezli TTF'de gaz fiyatları, savaş öncesi 32 avro seviyesindeyken yüzde 90'ın üzerinde artışla 72 avroya kadar yükseldi.
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 4

"GÜBRE FİYATLARI GIDA ARTIŞININ HABERCİSİ"

Emtia piyasalarındaki tehlikeye dikkat çeken Dr. Kutay Gözgör şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son bir haftalık süreçte petrol fiyatlarından ziyade, demir cevheri ve gübre fiyatları gibi diğer emtiaları da etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız. Gübre fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 40'lık artış, gıda tarafındaki yükselişin habercisi niteliğindedir."

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 5

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI: YATIRIMCI NAKDE Mİ KAÇIYOR?

Riskli varlıklardan kaçışın sürdüğünü belirten Gözgör, yatırımcıların likit varlıklara yöneldiğini vurguladı:

"Yatırımcılar riskli varlıklardan tamamen kaçmış durumda ve likit varlıklara, hatta tamamen nakde dönmek isteyen bir görüntü sergiliyorlar. FED'in faiz artırma ihtimali ve doların güçlenmesi, şu an itibarıyla Amerikan dolarını en güvenli liman haline getirmiş durumdadır."

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 6

ALTINDA 4200 SEVİYESİ VE YAPAY ZEKA RİSKİ

  • Altın Fiyatları: "4200-4250 bölgeleri oldukça önemli. Eğer bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa, yeni bir fiyatlama yapılmaya başlanmış demektir."
  • Yapay Zeka: "1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları şu an risk altında. Çip üretim maliyetlerindeki olası bir artış, teknoloji şirketlerinin bilançolarında bir yavaşlamaya sebebiyet verebilir."
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 7

PETROLDE 125 DOLAR SINIRI VE RESESYON

Merkez bankalarının faiz politikalarına değinen Gözgör, piyasalarda "Resesyon mu gelecek, yoksa hızlı faiz artışı mı olacak" fiyatlaması yapıldığını belirterek şunları ekledi:

"Arz ve talep dinamikleri bize petrol fiyatlarının belirli bir bandın üzerine çıkamayacağını gösteriyor. En kötü senaryoda gidebileceğimiz noktalar 120-125 dolar civarı gibi duruyor."

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 8

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Dr. Kutay Gözgör, mevcut konjonktürde yatırımcılara şu stratejiyi önerdi:

  • "Bu tür durumlarda en önemlisi sabır. Fiyatlardaki sert düşüşler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat sunabilir."
  • "Portföy yaparken tek bir üründe kalmamak, çeşitlendirme yapmak şu an için en mantıklı yol olacaktır."
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 9

KISA KISA: HÜRMÜZ'DEN GIDA ENFLASYONUNA

1. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması neden bu kadar kritik? Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçmektedir. Boğazın kapanması, arz zincirinin kopması ve enerji fiyatlarının küresel çapta kontrolden çıkması anlamına gelmektedir.

2. Gübre fiyatlarındaki artış neden "gıda enflasyonu" demek? Gübre, tarımsal üretimin en temel maliyet kalemidir. Gübre fiyatlarındaki yüzde 40'lık artış, doğrudan çiftçinin maliyetini artırır. Bu da market raflarındaki gıda ürünlerine kısa süre içinde yüksek zam olarak yansır.

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 10

3. Yatırımcılar neden altına değil de nakde (dolara) kaçıyor? Normalde altın "güvenli liman" olsa da Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali doları güçlendiriyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi, altını baskılayarak nakit doları daha cazip hale getiriyor.

4. Yapay zeka yatırımları savaştan nasıl etkileniyor? Yapay zeka sistemleri devasa enerji harcar ve gelişmiş çiplere ihtiyaç duyar. Enerji fiyatlarındaki artış işletme maliyetlerini, jeopolitik kriz ise çip tedarik zincirini vurduğu için 1,5 trilyon dolarlık bu pazar risk altına giriyor.

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 11

Editör Notu: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim düşmediği sürece, petrolün 125 dolar bandını test etmesi kaçınılmaz görünüyor. Ancak asıl tehlike, enerji krizinin sessizce bir "gıda krizine" dönüşme potansiyelidir. Yatırımcıların panikle nakde kaçışı, piyasalardaki belirsizliğin ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor. Bu dönemde duygusal kararlar yerine, verilere dayalı ve riskin bölündüğü bir portföy yönetimi hayati önem taşıyor.

Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 12
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 13
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 14
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 15
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 16
Gıda fiyatlarını bekleyen küresel tehlike: Borsa ve emlak çöktü, yatırımcı nakde kaçıyor 17
