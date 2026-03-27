🚗 Milyonlarca sürücüye müjde: APP plaka ve modifiye cezaları siliniyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, APP plaka ve araç modifikasyonları nedeniyle kesilen 100 milyon TL’yi aşan idari para cezalarının silinmesi gündemde. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin kapsamı netleşiyor.

Türkiye genelinde trafik güvenliği kapsamında standart dışı (APP) plaka kullanımına yönelik denetimler son dönemde sıkılaştırıldı. Özellikle kalın puntolu ve yönetmeliğe aykırı plakalar nedeniyle sürücülere ağır yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

📌 APP PLAKA DENETİMLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

Mevcut uygulamada:

İlk tespitte 140 bin TL'ye kadar

Tekrarında ise 280 bin TL'ye kadar idari para cezası kesiliyor

Ayrıca araçlar trafikten men edilebiliyor



🏛️ ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: "MAĞDURİYET GİDERİLSİN"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, plaka ve araç modifikasyonlarına yönelik uygulamalarda yaşanan kafa karışıklığına dikkat çekti.

Erdoğan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için:

İçişleri Bakanlığı'na düzenleme yapılması talimatı verdi

Uygulamaların daha adil ve bilgilendirme odaklı yürütülmesini istedi

Bu talimat sonrası hükümet ve AK Parti harekete geçti.



⚖️ 100 MİLYON TL'LİK CEZA SİLİNEBİLİR

AK Parti Grup Başkanlığı'nda yapılan torba yasa toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak yeni bir düzenleme taslağı hazırlandı.

Düzenlemeye göre:

27 Şubat'tan itibaren kesilen ve toplamı 100 milyon TL'yi aşan cezaların silinmesi planlanıyor

Düzenleme, ilgili kanun teklifine eklenerek Meclis'e sunulacak

🔧 YENİ DÖNEMDE CEZALAR DÜŞÜYOR

Sabah'ın haberine göre; Yeni düzenleme sadece ceza iptaliyle sınırlı değil. Aynı zamanda sistemin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Öne çıkan başlıklar:

Standart dışı plaka basan şoför odalarına plaka başına 10 bin TL ceza

Denetimlerin daha net kurallarla yürütülmesi

Vatandaşın bilgilendirilmesinin artırılması



📅 KRİTİK TARİH: 1 NİSAN

Araç sahiplerine, plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanındı.

Bu kapsamda:

Süre içinde plakasını düzeltenlerin

➡️ Cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor

Başlık Detay Ceza Tutarı 140 bin TL – 280 bin TL Toplam Ceza 100 milyon TL+ Düzenleme Torba yasa ile geliyor Kritik Tarih 1 Nisan Yeni Ceza Plaka basanlara 10 bin TL

❓ 100 MİLYONLUK CEZA YÜKÜ KALKIYOR MU? AK PARTİ'NİN "PLAKA FORMÜLÜ" NE?

APP plaka nedir?

Standart dışı, kalın yazılı veya yönetmeliğe aykırı olarak üretilen araç plakalarına verilen isimdir.

Kesilen cezalar tamamen silinecek mi?

Taslak düzenleme, özellikle bilgilendirme süreci tamamlanmadan kesilen cezaların silinmesini öngörüyor.

Kimler yararlanabilecek?

Belirlenen süre içinde plakasını standart hale getiren araç sahiplerinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Yeni cezalar devam edecek mi?