APP plaka cezalarına af: Standart dışı plaka cezaları iptal edildi!

Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller, 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde yürütülecek.

Bakanlık kaynakları, vatandaşların plaka değişimi sırasında yaşadığı yoğunluk dikkate alınarak denetimlerin bir süre daha ceza odaklı yapılmayacağını belirtti.

Ancak plaka değişim sürecinde oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren APP plaka nedeniyle kesilen idari para cezaları iptal edildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesi kapsamında gündeme geldi. Söz konusu düzenleme, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan araç sahiplerine uygulanan idari para cezasının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında ele alındı.

YETKİLİ KURUM TARAFINDAN BASILAN PLAKALARA CEZA YOK

Yeni uygulamaya göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek araç sahiplerine verilen plakalar, ölçü veya tasarım açısından standartların dışında olsa bile cezai işleme konu edilmeyecek.

Ancak vatandaşın yetkili kuruluş tarafından verilen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde değişiklik yapması halinde yaptırım uygulanacak.

Yetkililer, araç sahiplerinin plaka üzerinde sonradan yaptığı ekleme veya değişiklikler için 4 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

SAHTE PLAKA KULLANANLARA AĞIR YAPTIRIM

Öte yandan yetkili kuruluş dışındaki yerlerde basılan ve resmi niteliği bulunmayan plakaları araçlarında kullananlara yönelik yaptırımlar ise devam edecek.

Yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan sahte plakaların kullanılması halinde 140 bin lira idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Yetkililer, bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.