APP plakalara bir af daha: Kesilen cezalar da silinecek

APP plaka kullanan sürücülere sevindiren haber İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Araç sahiplerine 1 Nisan'a kadar süre tanındığını açıklayan Bakan Çiftçi, bu süreçte uygulanan 4 bin liralık cezaların da silineceğini duyurdu. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP (standart dışı) plakalarla ilgili olarak sürücülere 1 Nisan'a kadar süre verildiğini açıkladı. "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz" diyen Bakan Çiftçi, 27 Şubat'tan sonra kesilen cezaların da iptal edileceğini belirtti.

4 BİN LİRALIK CEZALARI KAPSIYOR APP plakalar için kesilen cezalar siliniyor. Karar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) verdiği plakalar için 27 Şubat'tan sonra kesilen 4 bin liralık cezaları kapsıyor. Bu plakalara geçiş süreci bitene kadar artık yeni ceza kesilmeyecek. Ancak sahte plakalar için yürürlükteki 140 bin liralık ağır yaptırım uygulaması kararlılıkla devam edecek.

"TŞOF TARAFINDAN VERİLEN PLAKALARDA SIKINTI YOK" İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada APP plaka denetimlerinde sahada yaşanan yığılmayı önlemek amacıyla rehberlik odaklı bir tedbir aldıklarını söyledi. Bakan Çiftçi, konuşmasında şunları kaydetti: "APP plakalarla ilgili TŞOF tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz, onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz ve herhangi bir cezai işlem uygulamayacağız. Yalnız vatandaş TŞOF'tan plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun normalde 4 bin lira para cezası var, ancak 1 Nisan'a kadar bu konuda da esneklik tanıyoruz."

SAHTE PLAKADA 140 BİN LİRA CEZA Yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalara yönelik sert tutumun sürdüğünü belirten Çiftçi, "Biz onlara sahte plakalar diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında. Bu düzenleme şu anda yürürlükte. Sadece plaka tarafı değil işin kamu güvenliği, terörle mücadele ve uyuşturucu rotalarının takibi boyutu da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili herhangi bir esnetme yok" dedi.

"TALİMAT VERDİM, UYGULANAN CEZALARI DA SİLECEĞİZ" Vatandaşın mağduriyetini gidermek adına süre tanındığını ifade eden Bakan Çiftçi, şu müjdeyi verdi: "Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz."