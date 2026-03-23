Rekabet Kurumu'ndan şekerleme devine soruşturma

Rekabet Kurumu, yumuşak şeker pazarında lider konumunda olan Haribo’nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı.

Atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo'nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan ön araştırmada, Haribo'nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında Haribo tarafından, rakip ürünlerin ve rakiplere ait stantların satış noktalarından çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapılıyor mu, stantlar ve raflar Haribo lehine ve rakipleri aleyhine düzenleniyor mu, rakip markaların satış noktalarından çıkarılması veya satışlarının sınırlandırılması karşılığında, Haribo tarafından satış noktalarına ilave iskonto, destek, bedelsiz ürün ve benzeri avantajlar sağlanıyor mu, Haribo ürünlerinin teşhir alanları genişletilerek kasa önü ve yüksek görünürlüğe sahip alanlarda rakipler dışlanıyor mu ve indirimler ile primler yoluyla, satış noktalarında rakipleri olmadan Haribo'nun tek başına satılması amaçlanıyor mu sorularına yanıt aranacak.

DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesi, dışlayıcı davranış olarak adlandırılıyor. Bu durum rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabiliyor.