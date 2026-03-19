Küresel sistemin kanlı dans pisti: Savaş ve ekonomi temelli yeni düzen kuruluyor

Orallı, sürecin geldiği noktayı ise çarpıcı sözlerle özetleyerek, "Ama gelin görün ki, siz Hürmüz Boğazı'ndaki senaryoyu Çin'i dengelemek için yazdınız ama aradan geçen süre zarfında Çin'den destek istemek durumunda kaldınız. Demek ki artık dünya çok merkezli bir yapıya doğru evriliyor ve Amerikan hegemonyası rıza üretmekten her geçen gün uzaklaşıyor." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN HEDEFİ TUTMADI Akademisyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise ABD'nin stratejik hedeflerine ulaşamadığını vurgulayarak, "Şimdi tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybettiğini görüyoruz, bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü her savaşın bir siyaset hedefi olur, bu siyaset hedefe ulaşmak için de askeri hedefler belirlenir. Şu anda Trump her ne kadar açıklama yapıyorsa, bu dans pistinde raks ettiğini düşünüyorsa ve burada da başarılı bir dans sergilediğini düşünüyorsa sadece askeri hedefler üzerinde bir başarı elde ediyor. Kendisinin açıklamış olduğu o siyaset hedefe ulaşmış değil; yani İran rejimini devirmiş değil." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA ATEŞ HATTI: 2026'NIN SAVAŞI 2026 yılı, Orta Doğu'da yeni bir savaşın başlangıcı oldu. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, bölgeyi adeta bir ateş çemberine çevirdi. Füzeler, dronlar ve siber saldırılar aynı anda devreye girerken savaş sadece cephede değil; enerji hatlarında, finans piyasalarında ve dijital dünyada da sürüyor.

Bu büyük mücadelede Orta Doğu, küresel güçlerin satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Ancak bu tahtada taşlar devletlerken, piyonlar halklar oluyor. Savaş büyüdükçe petrol fiyatları yükseliyor, silah şirketleri kazanç sağlıyor; fakat kaybeden her zaman sokaktaki insan oluyor.