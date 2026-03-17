Piyasalarda savaş etkisi! Gözler Fed'in kararında

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve Boğaz'dan bazı ülkelere ait petrol tankerlerine geçiş izni verilmesinin ardından dün petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Söz konusu gelişmeler enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.



TRUMP: YAKINDA BU İŞ BİTECEK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün, İran, Hindistan ve Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin sorun teşkil etmediğini belirtirken, Boğaz'dan giderek daha fazla yakıt gemisinin geçmeye başladığını söyledi. Bessent, Boğaz'dan geçen İranlı tankerlere yönelik dünyanın geri kalanına yakıt sağlamak için buna izin verdiklerini aktardı.

Bölgedeki çatışmalara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini belirtirken, çatışmaların bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi. Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

ABD MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı politika metninde bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentilere karşın ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz oranlarını hemen düşürmek için özel bir toplantı düzenlemesi gerektiğini ifade ederken, faiz indirim taleplerini yinelemesi dikkati çekiyor.