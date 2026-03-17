TCMB Başkanı Karahan Turkuvaz Medya'da iş dünyası ve finans sektörleriyle buluştu
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğündeki Para Sohbetleri'nin konuğu oldu. Başkan Karahan iş dünyası ve finans sektörüyle bir araya gelerek Orta Doğu'da devam eden savaş krizinin para politikasına yansımalarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Kamu ile özel sektörü aynı platformda buluşturarak Türkiye ekonomisinin gündemindeki başlıkların değerlendirildiği Para Sohbetleri programının 14'üncü buluşması Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenen programa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuk oldu.
Karahan, program kapsamında iş dünyası temsilcileri ve finans çevreleriyle bir araya gelerek ekonomiye dair güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin önündeki fırsatları değerlendirdi.
MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI
Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimin ekonomi üzerindeki olası yansımalarına değinen Başkan Karahan, dezenflasyon süreci, para politikası adımları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümü ve faiz politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program boyunca yöneltilen soruları da yanıtlayan Karahan, ekonomiye ilişkin güncel başlıkları kapsamlı şekilde ele aldı.
Programın açılışında konuşan Özlem Doğaner ise Para Sohbetleri'nin zaman içinde önemli bir marka haline geldiğini belirterek, bu platformda Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair kritik konuların masaya yatırıldığını ifade etti.
"EKONOMİ BASINIMIZIN ÖNEMLİ PLATFORMLARINDA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan toplumun farklı kesimleriyle güçlü bir iletişim kurmaya önem verdiklerini vurgulayarak, "Ekonomi basınımızın önemli platformlarından birinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.