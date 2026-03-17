Kredi kartı limiti dolana faizsiz tatil kredisi

Kredi kartı limiti nedeniyle tatil planı suya düşen vatandaşa Manavgat'tan müjdeli haber geldi. MASTOB Başkanı Zafer Süral, bankalarla yürütülen iş birliğini duyurdu. Artık kredi kartı limitine takılmadan, faizsiz krediyle tatil yapmak mümkün olacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerini düşürmesi üzerine turizm sektörü harekete geçti.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, iç pazarın bu karardan olumsuz etkilenmemesi için bankalarla el sıkıştıklarını açıkladı.

Süral, "Vatandaşımızın tatil hakkını korumak için bankalarla tatile özel faizsiz kredi çalışmalarını tamamladık" diyerek tatilcilere yeni yol haritasını gösterdi.

183 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Türkiye'nin en büyük yatak kapasitesine sahip destinasyonu olan Manavgat, 183 bin yatak kapasitesiyle ekonomik güç olarak öne çıkıyor.

Destinasyonun 55 şehirden daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Süral, "2026 sezonu için sinyaller olumlu. Verilerimizi dikkatle takip ediyoruz. Doğru fiyatlama ve müdahalelerle 2025 yılının üzerine çıkacağımızdan eminiz" sözleriyle sektördeki özgüveni dile getirdi.

LİMİTE TAKILMADA TATİL İMKANI

Turizm harcamalarının enflasyona etkisinin olmadığını savunan Başkan Süral, sektörün stratejik önemine şöyle dikkat çekti:

"Turizm yerli ve milli bir sektördür. Harcanan paranın yüzde 97'si ülkemizde kalıyor. Kredi kartı limitleri kontrollü azaltılıyor olabilir ancak biz çeşitli bankacılık ürünleriyle insanlarımızın limite takılmadan tatil yapmalarına imkan sağlıyoruz.

Artık vatandaşımız ekstra kredi kullanıp gönül rahatlığıyla oteline yerleşebilecek."