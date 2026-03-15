Bayram alışverişinde ‘memleket’ oyunu: Bu söze sakın aldanmayın!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Ramazan Bayramı alışverişlerinde yaklaşık 100-120 milyar lira civarında bir hasılat beklendiğini bildirdi. Bayramların ve özel günlerin esnafın yüzünü güldüren en önemli dönemler olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçen yılki bayramda 90 milyar lira civarında bir hasılat gerçekleşmişti. Bu yıl fiyatların yükselmesiyle beklentimiz biraz daha yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira bandında bir ciroya ulaşacağız. İnşallah esnafımızın yüzü güler."