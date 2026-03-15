Bayram alışverişinde ‘memleket’ oyunu: Bu söze sakın aldanmayın!
Ramazan Bayramı yaklaşırken çarşı pazarda hareketlilik artıyor. Esnafın bayram alışverişlerinden 100 milyar lirayı aşkın hasılat beklediğini kaydeden TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşı merdiven altı ürünlere karşı uyardı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Ramazan Bayramı alışverişlerinde yaklaşık 100-120 milyar lira civarında bir hasılat beklendiğini bildirdi. Bayramların ve özel günlerin esnafın yüzünü güldüren en önemli dönemler olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Geçen yılki bayramda 90 milyar lira civarında bir hasılat gerçekleşmişti. Bu yıl fiyatların yükselmesiyle beklentimiz biraz daha yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira bandında bir ciroya ulaşacağız. İnşallah esnafımızın yüzü güler."
"MEMLEKETTEN GETİRDİK" DİYENLERE KANMAYIN
Bayram alışverişlerinde özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu uyarılardabulundu:
"Kazasız belasız bir Ramazan Bayramı geçirmeyi diliyoruz. Ancak vatandaşlarımızın merdiven altı üretimlere karşı çok temkinli olması gerekiyor. Özellikle gece geç saatlerde, arabaların arkasında 'Memleketten getirdik' esprisiyle satılan ürünlere kesinlikle itibar edilmemeli."
"SON DAKİKA" FIRSATLARINA TEMKİNLİ YAKLAŞIN
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç ise vatandaşların hem maddi hem de manevi mağduriyet yaşamaması için alışverişte "temkinli" olmaları gerektiğini vurguladı.
Özel günlerde uygulanan psikolojik satış tekniklerine ve yoğun reklam kampanyalarına dikkat çeken Kılıç, "Talebin arttığı bu dönemler ne yazık ki bazen fiyat dalgalanmaları ve fırsatçı davranışların da gündeme geldiği dönemler olabilmektedir. Bayram alışverişi yaparken 'son dakika' fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı" dedi.
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
1. "Memleketten getirdik" diyerek satılan ürünler neden riskli? Bu ürünler genellikle denetimsiz, standart dışı ve "merdiven altı" üretimlerdir. Hijyen ve güvenlik garantisi bulunmayan bu ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
2. "Son dakika" fırsatlarına karşı ne yapılmalı? Tüketici uzmanları, bayram öncesi yoğun reklam kampanyaları ve cazip görünen indirimlerin psikolojik satış tekniği olabileceğini hatırlatıyor. Gerçekçi olmayan indirimlerden ve güvenilmeyen sitelerden uzak durulması öneriliyor.
3. Sahte internet siteleri nasıl anlaşılır? Özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen, piyasa değerinin çok altında ürün satan sitelere dikkat edilmeli. Web adresinin doğruluğu kontrol edilmeli ve ödeme yapmadan önce kurumun güvenilirliği araştırılmalıdır.
4. Bayram alışverişinde en çok nelere dikkat edilmeli? Ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj bütünlüğü ve fiyat etiketlerinin doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca bilinmeyen satıcılardan yapılan alışverişlerde tüketici haklarını koruyacak fatura veya fiş almayı ihmal etmemek gerekir.