CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Bayram alışverişinde son dakika heyecanı: İşte marketlerde peynir ekmek gibi satılan ürünler

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bayrama sayılı günler kala market raflarında hareketlilik zirve yaptı. Şekerden çikolataya, etten tatlı malzemesine kadar ikramlık mesaisi başladı. Peki, tüketiciler en çok hangi ürünlere yöneliyor? İşte bayram alışverişinin püf noktaları eşliğinde sepetleri dolduran o liste...

Ramazan Bayramı öncesi tatil planları yapılırken, evlerdeki en büyük gündem maddesi market rafları oldu. Mutfaklarda tatlı telaşı başlarken, marketlerde de şekerleme, çikolata ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan ürünlerde yoğunluk zirveye ulaştı. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise tüketicilere stok uyarısı yaptı. İşte bayram öncesi sepetlerin olmazsa olmazları…

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER SATILIYOR?

Bayram alışverişlerinin son 7-10 günde pik yaptığını vurgulayan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, tüketicilerin sadece ikramlık değil bütün bayram sofrası hazırlıklarını bu dönemde tamamladığını belirtti. Özellikle şekerleme, çikolata ve lokum satışlarının normal günlere oranla katlandığı ifade ediliyor.

İŞTE SEPETLERİ DOLDURAN O LİSTE

Tüketici, geleneksel misafir ağırlama kültürünün bir parçası olan ürünlere yoğunlaşıyor. İşte market sepetlerinin en çok tercih edilenler listesi:

Tüketici, geleneksel misafir ağırlama kültürünün bir parçası olan ürünlere yoğunlaşıyor. İşte market sepetlerinin en çok tercih edilenler listesi:

  • İkramlıklar: Şekerleme, çikolata, lokum, kolonya.
  • İçecek Grubu: Çay, kahve ve meşrubat çeşitleri.
  • Sofraların Yıldızları: Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri.
  • Hazırlık Malzemeleri: Hamur işi malzemeleri, kuru yemiş ve tatlı yapım ürünleri.
VATANDAŞ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Özpamukçu, perakendecilerin bu dönem için özel stok ve raf planlaması yaptığını belirterek, "Bayram dönemlerinde tüketiciler daha geniş ürün çeşitliliğine yöneliyor. Mağaza trafiği ve sepet tutarları yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor" dedi.

ADIM ADIM BAYRAM ALIŞVERİŞİ REHBERİ

1. Bayram alışverişi için en uygun zaman ne zaman? Market yoğunluğuna kalmamak isteyenler için bayrama 7-10 gün kala başlayan süreç, stok çeşitliliği açısından en ideal dönemdir. Ancak taze ürünler için bayrama son 2-3 gün kala yapılan alışverişler tercih edilebilir.

2. Hangi ürünlerde talep artışı daha belirgin? Şekerleme, çikolata, lokum ve kolonya gibi bayramın simgesi haline gelmiş ürünlerde satışlar normal haftalara kıyasla birkaç katına çıkıyor.

3. Sepet tutarlarındaki artışın sebebi nedir? Misafir ağırlama kültürünün gereği olarak sadece ikramlıklar değil tatlı yapım malzemeleri, et, süt ve temel gıda alışverişlerinin birleştirilmesi sepet tutarlarını yukarı çekiyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin