Şubat ayı enflasyonu belli oldu! Piyasaların beklediği rakamı TÜİK duyurdu

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %31,53 ARTTI, AYLIK %2,96 ARTTI TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış olarak gerçekleşti. TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre şubat enflasyonu yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2026

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,44 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,44 artış, ulaştırmada %28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Şubat 2026

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %6,89 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,89 artış, ulaştırmada %2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).