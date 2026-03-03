Mart 2026 kira artış oranı yüzde kaç olacak? Ev ve iş yeri zammı hesaplama tablosu

Mart 2026 kira artış oranı, 3 Mart Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Şubat ayında uygulanan kira artış tavanı yüzde 33,98 olurken, mart ayında geçerli olacak yeni oran da 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için yasal üst sınır, açıklanacak verilerle birlikte aynı gün kesinlik kazanacak.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği mart ayı kira artış oranı için kritik tarih belli oldu. Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte mart ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşmiş olacak.

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanıyor. 2026 yılı Şubat ayı enflasyon rakamları, 3 Mart Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bu verilerle birlikte mart ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan kira artış oranı da açıklanmış olacak.

ŞUBAT AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 33,98 OLDU TÜİK'in ocak ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 olarak hesaplandı. Bu oran, Şubat 2026 itibarıyla sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek yasal üst sınır anlamına geliyor. Hem konut hem de iş yeri kiralarında artış oranı bu çerçevede belirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR? Kira zam oranları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, bir önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, taraflar arasında aksi kararlaştırılsa dahi yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25'lik artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira artışları tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi. Örnek bir hesaplama üzerinden ilerleyelim: Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalama: %43,23 Artış tutarı:

10.000 x 43,23 / 100 = 4.323 TL Yeni kira bedeli:

10.000 + 4.323 = 14.323 TL İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor. Ancak sözleşmede TÜFE'yi aşmayan farklı bir oran yer alıyorsa, o oran geçerli olabiliyor. Ev sahibi, TÜFE oranının altında bir artış yapabilir; ancak üzerinde bir artış yasal olarak uygulanamıyor.