Petrol fiyatlarına ‘Hürmüz’ darbesi: Kısa sürede 150 dolara sıçrayabilir
ABD ve İsrail’in İran saldırısı sonrası Tahran’ın en büyük kozu olan Hürmüz Boğazı’nda petrol trafiği durma noktasına geldi. Günlük 20 milyon varil petrolün geçtiği bu stratejik koridorda gemilerin rota değiştirmesi piyasaları alarma geçirdi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurduğu yönündeki iddialar, küresel enerji piyasalarını alarma geçirdi. İran'dan resmi bir açıklama gelmese de bölgedeki ticari gemilerin rota değiştirerek Umman Körfezi'ne yöneldiği veya beklemeye geçtiği gözleniyor.
DÜNYA PETROLÜNÜN KALBİ DURABİLİR
Tahran'ın elindeki en stratejik baskı aracı olan Hürmüz Boğazı, deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin geçiş noktası konumunda.
Günlük 20 milyon varil petrol ve dünya doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si bu dar koridordan geçiyor.
Boğazın fiilen kapanması, özellikle Çin, Hindistan ve Japonya gibi Asya devlerini doğrudan enerji darboğazına sokabilir.
"10 DOLARLIK ARTIŞLA AÇILABİLİR"
Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü'nden Kate Dourian, piyasaların pazartesi açılışında sert bir tepki vermesini bekliyor.
Dourian, "Asya piyasaları açıldığında ham petrol fiyatlarında 10 dolar ve üstünde artış görebiliriz. Asıl belirleyici olan, İran'ın enerji altyapısına yönelik sonraki adımları olacak" değerlendirmesinde bulundu.
FİYATLAR 150 DOLARA FIRLAYABİLİR
Enerji uzmanı Umud Shokri ise daha karamsar bir senaryoya dikkat çekiyor.
Shokri'ye göre, boğazın tamamen kapanması durumunda Brent petrol fiyatları kısa sürede yüzde 50 artarak 100-150 dolar bandına fırlayabilir.
Bu durumun ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 2 dolar artıracağı ve küresel enflasyon dalgasını tetikleyeceği öngörülüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Dünya petrol sevkiyatının 3'te 1'i ve doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si bu stratejik geçitten yapılıyor.
- Boğaz şu an kapalı mı? Resmi bir kapanma kararı yok ancak gemi trafiğinde ciddi aksamalar ve rota değişiklikleri yaşandığı rapor ediliyor.
- Petrol fiyatları ne kadar artabilir? Uzmanlar kısa vadede 10 dolarlık bir sıçrama beklerken, krizin sürmesi halinde 150 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor.
- En çok hangi ülkeler etkilenecek? Körfez petrolüne yüksek oranda bağımlı olan Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore en büyük risk altındaki ülkeler.