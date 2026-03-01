Petrol fiyatlarına ‘Hürmüz’ darbesi: Kısa sürede 150 dolara sıçrayabilir

ABD ve İsrail’in İran saldırısı sonrası Tahran’ın en büyük kozu olan Hürmüz Boğazı’nda petrol trafiği durma noktasına geldi. Günlük 20 milyon varil petrolün geçtiği bu stratejik koridorda gemilerin rota değiştirmesi piyasaları alarma geçirdi.