Gram altında 10 bin TL sesleri: Piyasalarda savaş rallisi başladı, İslam Memiş tarih verdi

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 09:33 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 09:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'daki yükselen tansiyon ve patlak veren çatışmalar piyasaları yangın yerine çevirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası altın ve gümüşte "savaş rallisi" başlarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozan tahminler geldi. Gram altında 10 bin TL seviyesine dikkat çeken Memiş, yatırımcılar için kritik "vedalaşma" tarihini de ilk kez açıkladı.

Piyasalarda kartlar yeniden karılıyor, "güvenli liman" altın ve gümüşte dengeler tamamen değişiyor. Orta Doğu'da birbiri ardına patlayan çatışmalar ve küresel ölçekte yükselen jeopolitik tansiyon, yatırım araçlarında eşi benzeri görülmemiş bir "savaş rallisi" başlattı. Peki, bu fırtınalı süreçte hangi rakamlar test edilecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için 10 bin TL seviyesini işaret ederken, gümüş yatırımcılarını da "vedalaşın" diyerek uyardı. İşte Memiş'in ezber bozan piyasa analizi...

PİYASALARDA BEKLENEN SAVAŞ SÜRECİ BAŞLADI Küresel çatışma sürecinin fiilen başladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "O beklenen süreç geldi ve çattı. İsrail ve Amerika, İran'ı vurmaya başladı. Ancak onun öncesinde Pakistan-Afganistan savaşı başladı ve dolayısıyla dünyada tekrar bir jeopolitik gerilim fiziken başlamış oldu."

BORSA İSTANBUL'DA KAR SATIŞI UYARISI İlk olarak Borsa İstanbul'daki kısa vadeli risklere dikkat çeken Memiş, yatırımcılara şu uyarılarda bulundu: "Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 13.717 puan seviyesinden tamamladı ve kar satışlarının devamını beklediğimi söyleyebilirim. 13.500 puan seviyesinin ikinci kez test edilmesini ve devamında 13.000 puan seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum. Ancak bu kar satışları ve düzeltme hareketleri, borsada önümüzdeki aylarda ve yıllardaki yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler için bir fırsat niteliğindedir."

GRAM ALTIN 10.000 TL'YE Mİ KOŞUYOR? Altın tarafında ana trendin halen yukarı yönlü olduğunu vurgulayan Memiş, ons ve gram altın için kritik seviyeleri paylaştı: "Ons altın tarafında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. 5.400-5.600 dolar seviyesi ana trendde ve 6.000 dolar seviyesini bekliyorum. Gram altın TL fiyatı da ons altından destek görerek haftayı yükselişle tamamladı. Biz altın tarafında bu yıl ana trende odaklandık. Ons altın tarafında 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 10.000 lira seviyesine odaklandığımız için bu seviyeler görüldüğü zaman yavaş yavaş aksiyon almaya başlayacağız."