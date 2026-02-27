Emekliye 5 bin TL ikramiye yolda! AK Parti’den torba teklif hamlesi

AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı için düğmeye bastı. Halihazırda 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Yüzde 25’lik artış içeren teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Pakette ayrıca ekonomiye destek sağlayacak kritik KDV istisnaları da yer alacak.

📌 ÖNE ÇIKANLAR

Emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarılacak

Artış oranı: %25

Etkilenecek emekli sayısı: 17 milyon 783 bin

Toplam yıllık maliyet (iki bayram): yaklaşık 36 milyar TL

Teklif pazartesi veya salı günü Meclis'e sunulabilir

Deprem konutlarında peşin alıma özel düzenleme

Bedelli askerlik koşullarında değişiklik sinyali

BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ DÖNEM

Ramazan Bayramı'na 19 gün kala gözler Meclis'e çevrildi. AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifi ile emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

17 milyon 783 bin emekliyi doğrudan ilgilendiren düzenleme kapsamında etki analizi yapılacak. Artışın gerçekleşmesi halinde Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek toplam ikramiyenin bütçeye maliyeti yaklaşık 36 milyar TL olacak.

Kalem Mevcut Yeni Plan Artış Bayram İkramiyesi (Tek Bayram) 4.000 TL 5.000 TL +1.000 TL Artış Oranı – %25 – Yıllık Toplam (2 Bayram) 8.000 TL 10.000 TL +2.000 TL Toplam Maliyet – ≈ 36 Milyar TL – Yararlanacak Emekli Sayısı 17.783.000 17.783.000 –

DEPREM KONUTLARINDA PEŞİN ÖDEME DÜZENLEMESİ

Sabah'ın haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen afet konutlarına ilişkin ödeme modeli de torba teklif kapsamında değerlendiriliyor.

PLANLANAN MODEL:

Ortalama konut fiyatı: 1 milyon 890 bin TL

Ödeme başlangıcı: Anahtar teslimden 2 yıl sonra

Vade: 18 yıl sabit taksit

Peşin ödeme seçeneği: 484 bin TL

Kamu bankalarından kredi kolaylığı

Peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için Meclis'te özel düzenleme yapılması planlanıyor.

⚖️ PAKETTE NELER VAR?

Torba teklif kapsamında ayrıca:

Bazı KDV istisnaları

Bedelli askerlik ödeme ve yararlanma koşullarında düzenleme yer alacak.

Doğum izni, öğrenci affı ve sosyal medya düzenlemesi başlıklarının ise ayrı tekliflerle ele alınması planlanıyor.

📈 EKONOMİK ETKİ ANALİZİ

İkramiye artışı, iç talep ve tüketim harcamaları üzerinde kısa vadede canlandırıcı etki oluşturabilir. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi artacak nakit akışı; perakende, gıda ve hizmet sektörlerinde ekonomik hareketliliği artırabilir.

KDV istisnaları ise üretim ve yatırım tarafında maliyetleri aşağı çekerek sektörel rahatlama sağlayabilir.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1️⃣ Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Torba kanun teklifine göre emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Artış oranı %25 olacak.

2️⃣ Artış ne zaman yürürlüğe girecek?

Teklifin pazartesi veya salı günü Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasalaşması halinde artışın Ramazan Bayramı öncesinde uygulanması öngörülüyor.

3️⃣ Kaç emekli bu artıştan yararlanacak?

Toplam 17 milyon 783 bin emekli düzenlemeden doğrudan faydalanacak.

4️⃣ Devlete maliyeti ne kadar olacak?

İkramiyenin 5.000 TL'ye çıkarılması halinde Ramazan ve Kurban bayramları için toplam maliyetin yaklaşık 36 milyar TL olması bekleniyor.

5️⃣ İkramiye yılda kaç kez ödeniyor?

Emekli bayram ikramiyesi yılda iki kez, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor.

6️⃣ Deprem konutlarıyla ilgili düzenleme nedir?

6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen konutlar için:

Ortalama fiyat: 1.890.000 TL

Ödeme başlangıcı: Anahtar teslimden 2 yıl sonra

Vade: 18 yıl sabit taksit

Peşin ödeme seçeneği: 484.000 TL

7️⃣ Pakette başka hangi düzenlemeler var?