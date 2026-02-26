Emekliye bayramda zamlı ikramiye kazancı! 3'lü formül hesabı tamam: En az 5.000 TL

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 07:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Milyonlarca emeklinin 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç resmen başladı. Halihazırda 4 bin lira olarak ödenen tutarın artırılması gündemde. Yeni rakamın bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Ödemeler 9-19 Mart tarihleri arasında, bayramdan önce yapılacak.

İkramiyeden SGK'dan aylık ve gelir alan emekliler ile hak sahipleri yararlanacak. Yeni emekliler ise en geç 28 Şubat'a kadar başvuru yapmaları halinde bu yılki ödemeyi alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR? Bayram ikramiyesi şu kişi ve hak sahiplerine ödeniyor: SGK'dan yaşlılık aylığı alanlar Malullük aylığı alanlar Vazife malullüğü aylığı alanlar Ölüm aylığı alan hak sahipleri Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar Şehit yakınları Gaziler ve muharip gaziler Güvenlik korucuları Şampiyon sporcular Terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri

DUL VE YETİM AYLIĞINDA ORAN UYGULAMASI Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde aylık bağlanma oranı dikkate alınıyor. Herhangi bir geliri bulunmayan ve eşinden maaş alan kişilere yüzde 75 oranında ödeme yapılıyor. Çalışan ya da emekli olup eşinden aylık alanların oranı yüzde 50. Yetim aylığında ise oran genellikle yüzde 25 olarak uygulanıyor. Bayram ikramiyesi de bu oranlara göre hesaplanarak ödeniyor.

ÇİFT MAAŞ ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILIYOR? Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara tek ikramiye ödemesi yapılıyor. Ödeme, hak sahibine en yüksek tutarı sağlayan dosya üzerinden gerçekleştiriliyor. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı alan bir kişiye, avantajlı olan dosya esas alınarak ödeme yapılıyor.