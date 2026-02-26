CANLI YAYIN
Emekliye bayramda zamlı ikramiye kazancı! 3'lü formül hesabı tamam: En az 5.000 TL

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç resmen başladı. Halihazırda 4 bin lira olarak ödenen tutarın artırılması gündemde. Yeni rakamın bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Ödemeler 9-19 Mart tarihleri arasında, bayramdan önce yapılacak.

İkramiyeden SGK'dan aylık ve gelir alan emekliler ile hak sahipleri yararlanacak. Yeni emekliler ise en geç 28 Şubat'a kadar başvuru yapmaları halinde bu yılki ödemeyi alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Bayram ikramiyesi şu kişi ve hak sahiplerine ödeniyor:

  1. SGK'dan yaşlılık aylığı alanlar
  2. Malullük aylığı alanlar
  3. Vazife malullüğü aylığı alanlar
  4. Ölüm aylığı alan hak sahipleri
  5. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar
  6. Şehit yakınları
  7. Gaziler ve muharip gaziler
  8. Güvenlik korucuları
  9. Şampiyon sporcular
  10. Terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri
DUL VE YETİM AYLIĞINDA ORAN UYGULAMASI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde aylık bağlanma oranı dikkate alınıyor. Herhangi bir geliri bulunmayan ve eşinden maaş alan kişilere yüzde 75 oranında ödeme yapılıyor. Çalışan ya da emekli olup eşinden aylık alanların oranı yüzde 50. Yetim aylığında ise oran genellikle yüzde 25 olarak uygulanıyor. Bayram ikramiyesi de bu oranlara göre hesaplanarak ödeniyor.

ÇİFT MAAŞ ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara tek ikramiye ödemesi yapılıyor. Ödeme, hak sahibine en yüksek tutarı sağlayan dosya üzerinden gerçekleştiriliyor. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı alan bir kişiye, avantajlı olan dosya esas alınarak ödeme yapılıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Bayram ikramiyeleri, dini bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Uygulamada ödemeler genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce tamamlanıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira ödeme yapılmıştı.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe. Bu takvime göre ikramiyelerin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Özellikle 15-19 Mart aralığı öne çıkıyor. Kesin ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

İkramiye artışına ilişkin düzenlemenin ödeme tarihine yetişmesi halinde zamlı tutar tek seferde yatırılacak. Yasal düzenlemenin gecikmesi durumunda ise fark ödemesi daha sonra yapılacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE TAKVİMİ

Başlık Tarih / Bilgi
Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Beklenen Ödeme Aralığı 9-19 Mart 2026
Öne Çıkan Tarihler 15-19 Mart 2026
Kesin Takvim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak
Zamlı Ödeme Durumu Yasa yetişirse zamlı tutar tek seferde yatırılacak
Yasa Gecikirse Fark ödemesi daha sonra yapılacak
İKRAMİYE TUTARI ARTACAK MI?

Hükümet, ikramiye tutarında artış için çalışma yürütüyor. Yeni rakamın yasal düzenlemeyle Meclis'e sunulması bekleniyor.

Son yıllarda dosya başına ödeme kademeli olarak artırıldı.

📌2023'te 2 bin lira olan ikramiye, 2024'te 3 bin liraya, 2025'te ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

MASADAKİ FORMÜLLER NELER?

Artış için üç farklı senaryo öne çıkıyor:

  • 5 bin lira formülü: İkramiyenin bin lira artırılarak 5 bin liraya çıkarılması halinde yüzde 25 artış gerçekleşecek. Bu durumda emekliler iki bayramda toplam 10 bin lira alacak.
  • 5 bin 500 lira formülü: Bu senaryoda artış oranı yüzde 37,5 olacak. Yıllık toplam ödeme 11 bin liraya ulaşacak.
  • 6 bin lira formülü: En güçlü artış seçeneği olarak değerlendirilen bu senaryoda ise yüzde 50 zam yapılmış olacak. Emeklilerin iki bayramda alacağı toplam tutar 12 bin lirayı bulacak.

Nihai kararın Meclis sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için aylığın, bayramın bulunduğu ay içinde bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları, başvuruyu takip eden ayın başından itibaren başlatılıyor.

Buna göre şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak. İşlemleri zamanında tamamlananlar ödemelerini diğer emeklilerle birlikte alacak. Sürecin uzaması halinde ödeme daha sonra yapılacak.

28 Şubat'a kadar dilekçe verenler, bu yılın iki bayram ikramiyesinden de yararlanabilecek.

KURBAN BAYRAMI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Mayıs ayında yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç nisan ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Nisan ayında başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacak ve Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Mayıs ve sonrasında başvuru yapanlar ise bayram ikramiyesi ödemesinden gelecek yıl itibarıyla yararlanmaya başlayacak.

5 SORUDA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

1- Bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor?

SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara; ayrıca şehit yakınları, gaziler ve hak sahiplerine ödeniyor.

2- Herkes aynı tutarı mı alıyor?

Emekliler belirlenen tutarın tamamını alıyor. Dul, yetim ve iş göremezlik geliri alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılıyor.

3- Çift maaş alanlar kaç ikramiye alır?

Birden fazla aylık alanlara tek ödeme yapılır. En yüksek tutarı sağlayan dosya esas alınır.

4- Ödemeler ne zaman yatırılıyor?

Ramazan ve Kurban bayramlarından önce, genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçiyor.

5- Yeni emekliler ikramiye alabilir mi?

Bayramın bulunduğu ayda aylığı bağlananlar ikramiye alabiliyor. Başvuru tarihine göre hak kazanma durumu değişiyor.

