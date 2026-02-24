Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi ne?

Hanehalkının beklentilerini Türkiye'ye özgü bir yaklaşımla, enflasyonu merkeze alan bir çerçevede daha net ve kapsamlı biçimde ölçme imkanı sağlayan Hanehalkı Beklenti Anketi ilk kez açıklandı. Merkez Bankası tarafından hazırlanan verilere göre, şubat ayında katılımcıların gelecek 12 ayda tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde 48,8, konut fiyatları artışının yüzde 35,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan analizde, anketin 2026 Ocak ayı itibarıyla Sektörel Enflasyon Beklentilerinde hanehalkı beklentilerinin temsilinde kullanılmaya başlandığı belirtildi. Analiz; TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanmış olup, ekonomik birimlerin beklentileri doğrultusunda şekillenen tüketim ve tasarruf davranışlarının anlaşılması amacıyla bu çalışmaların kritik bir bilgi kaynağı olduğu vurgulandı.

ANKETLER ARASI FARKLAR VE "BİLGİ TEDAVİSİ"

Hanehalkı Beklenti Anketi'ni, TÜİK tarafından uygulanan Tüketici Eğilim Anketi'nden ayıran temel özellikler şunlardır:

"Enflasyon oranı" ifadesi kullanılarak katılımcılara daha net bir çerçeve sunuluyor. BİLGİ TEDAVİSİ: Katılımcılara soru sorulmadan önce son ayın yıllık enflasyon verisi hatırlatılıyor. Bu sayede beklentilerin içsel tutarlılığı artırılıyor.

Sadece enflasyon değil; konut fiyatları, dolar kuru ve yatırım tercihleri de sorgulanıyor. ROTASYONLU PANEL YAPISI: Her ay katılımcıların üçte biri yenilenirken, yerlerine yeni katılımcılar dahil ediliyor.

12 AY SONRASI BEKLENTİLER

Yeni anket yöntemiyle birlikte hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, eski yönteme kıyasla ocak ayında 3,3 puan, şubat ayında ise 2,3 puan daha düşük ölçüldü.

Şubat Ayı Beklenti Özet Tablosu:

Gösterge Beklenen Artış Oranı Tüketici Enflasyonu %48,8 Konut Fiyatları %35,4 Dolar Kuru %19,0

ANALİZ NOTU: Döviz kuru beklentilerinin enflasyonun altında kalması, hanehalkının Türk lirasında reel değerlenme; konut fiyatlarındaki artış beklentisinin düşük kalması ise fiyatların reel olarak gerileyeceğini öngördüğüne işaret ediyor.

YATIRIM TERCİHLERİNDE GELENEKSEL ARAÇLAR ÖNDE

TCMB'nin yeni anketiyle birlikte beklentiler demografik kırılımda da yayımlanıyor. Katılımcılara yöneltilen yatırım tercihi sorusuna verilen yanıtlar şöyledir:

ALTIN: %55,5

%55,5 GAYRİMENKUL: %30,0

%30,0 DÖVİZ VE DİĞER ARAÇLAR: Oldukça sınırlı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Hanehalkı Beklenti Anketi nedir? TCMB ve TÜİK iş birliğiyle hazırlanan, Türkiye'ye özgü bir yaklaşımla hanehalkının ekonomik beklentilerini ve davranış eğilimlerini ölçen yeni bir anket çalışmasıdır.

2. "Bilgi Tedavisi" yöntemi ne anlama geliyor? Katılımcıya beklentisi sorulmadan önce son gerçekleşen yıllık enflasyon verisinin sunulmasıdır. Bu, tahminlerin daha sağlıklı bir referans noktasında yapılmasını sağlar.

3. Halkın yatırım tercihinde ilk sırayı ne alıyor? Şubat ayı verilerine göre katılımcıların %55,5'i öncelikli yatırım aracı olarak altını tercih etmektedir. Onu %30 ile gayrimenkul takip ediyor.

4. Konut fiyatları beklentisi neyi gösteriyor? Konut fiyat artış beklentisinin (%35,4), enflasyon beklentisinin (%48,8) altında kalması, halkın konut fiyatlarının reel olarak düşeceğine inandığını gösteriyor.