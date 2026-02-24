IBAN'la para gönderenler dikkat: Kurallar yeniden yazılıyor, 400 bin liraya çıkacak

Para transferi yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme Mart ayında yürürlüğe giriyor! MASAK tarafından hazırlanan plana göre, günlük transfer sınırı 400 bin liraya çıkarken, açıklama kısmında da yeni bir dönem başlıyor. Peki, 15 Mart'tan sonra IBAN'la para transferinde nelere dikkat edilmeli? İşte adım adım yeni kurallar...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla Mart ayında dev bir uygulamayı devreye alacak. 2026 yılı Mart ayında hayata geçecek düzenleme kapsamında, günlük transferlerdeki açıklama zorunluluğu sınırı 400 bin liraya yükseltilecek.

EN AZ 20 KARAKTERLİK AÇIKLAMA ŞART Düzenleme kapsamında, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde yeni kurallar uygulanacak. Gün içinde toplamda 400 bin lirayı aşan transferlerde, kullanıcıların işlemin amacını açıklayan en az 20 karakterlik bilgi girmesi gerekecek.

GENEL İFADELER ARTIK YETERLİ OLMAYACAK Bankalar, transfer ekranlarında müşterilere gayrimenkul, araç alımı, borç ödeme gibi özel kategoriler sunacak. "Diğer" veya "Bireysel ödeme" gibi genel seçeneklerin tercih edilmesi halinde, bankalar müşteriden paranın kaynağına ve amacına dair ek açıklama talep edebilecek.

20 MİLYON LİRA ÜZERİNE SIKI TAKİP Yeni uygulamada işlem tutarına göre farklı prosedürler uygulanacak: 400 bin - 2 milyon TL arası: 20 karakterlik açıklama zorunlu.

20 karakterlik açıklama zorunlu. 2 milyon - 20 milyon TL arası: "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.

"Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak. 20 milyon TL üzeri: Paranın kaynağına dair resmi belge sunulması istenecek.

KRİTİK UYARI: IBAN'INIZI KİMSEYE KULLANDIRMAYIN! Vatandaşları kendi IBAN numaralarını başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları konusunda uyaran uzmanlar, bu durumun ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. Özen gösterilmemesi halinde terörün finansmanından kara paranın aklanmasına ve vergi kaçakçılığına kadar ağır suçlamalarla karşı karşıya kalınabilir.